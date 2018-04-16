Hentbolda kupa heyecanı yaşanacak

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası yarı final karşılaşmaları bu hafta oynanıyor. Kadınlarda yarı final mücadeleleri kapsamında bu akşam UKÜ - YDÜ ve DAÜ – Esentepe karşılaşmaları oynanacak. Erkeklerde ise 19 Nisan Perşembe akşamı UKÜ – YDÜ ve DAÜ – Gençlik Gücü maçları oynanacak. Kadınlar Ligi’nin erteleme maçları da bu hafta yapılacak. Bu karşılaşmalar ise 20 Nisan Cuma akşamı oynanacak. Hentbolda tüm karşılaşmalar Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Program şu şekilde;

Kadınlar Yarı final

Bu akşam

UKÜ – YDÜ (18.00)

Atatürk Spor Salonu

DAÜ – Esentepe (19.30)

Atatürk Spor Salonu

Kadınlar Erteleme maçları

20 Nisan Cuma

UKÜ – Esentepe (18.00)

Atatürk Spor Salonu

DİGEM – DAÜ (19.30)

Atatürk Spor Salonu

Erkekler Yarı final

19 Nisan Perşembe

UKÜ – YDÜ (18.00)

Atatürk Spor Salonu

DAÜ – Gençlik Gücü (19.30)

Atatürk Spor Salonu