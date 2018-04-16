Hentbolda kupa heyecanı yaşanacak
KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası yarı final karşılaşmaları bu hafta oynanıyor
KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası yarı final karşılaşmaları bu hafta oynanıyor. Kadınlarda yarı final mücadeleleri kapsamında bu akşam UKÜ - YDÜ ve DAÜ – Esentepe karşılaşmaları oynanacak. Erkeklerde ise 19 Nisan Perşembe akşamı UKÜ – YDÜ ve DAÜ – Gençlik Gücü maçları oynanacak. Kadınlar Ligi’nin erteleme maçları da bu hafta yapılacak. Bu karşılaşmalar ise 20 Nisan Cuma akşamı oynanacak. Hentbolda tüm karşılaşmalar Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Program şu şekilde;
Kadınlar Yarı final
Bu akşam
UKÜ – YDÜ (18.00)
Atatürk Spor Salonu
DAÜ – Esentepe (19.30)
Atatürk Spor Salonu
Kadınlar Erteleme maçları
20 Nisan Cuma
UKÜ – Esentepe (18.00)
Atatürk Spor Salonu
DİGEM – DAÜ (19.30)
Atatürk Spor Salonu
Erkekler Yarı final
19 Nisan Perşembe
UKÜ – YDÜ (18.00)
Atatürk Spor Salonu
DAÜ – Gençlik Gücü (19.30)
Atatürk Spor Salonu