Hentbol plaja indi

Kanı Aldağ

KKTC Hentbol Federasyonu sezonun ilk plaj hentbolu turnuvasını başladı. Yeni başkan Bahadır Ayhan ve ekibi ilk yaz organizasyonu Yeniboğaziçi Belediyesi ile işbirliğinde düzenleniyor.

10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali kapsamında gerçekleşen plaj hentbolu turnuvası Yeniboğaziçi Belediye Plajı’nda yer alıyor.

Para ödüllü turnuva

Sezonun ilk plaj hentbolu turnuvasında toplam 3000 TL para ödülü verilecek. Yıldızlar ve Büyükler olmak üzere 2 kategoride gerçekleşecek turnuvada yıldız erkek, yıldız kız, büyük erkek ve büyük kadın şampiyonu gelecek takımlara para ödülü takdim edilecek.

Turnuvanın yıldız kız şampiyonuna 500 TL, yıldız erkek şampiyonuna 500 TL olmak üzere yıldızlar kategorisinde toplam 1000 TL para ödülü verilecek.

Büyükler kategorisinde ise ödül iki katı olacak. Büyük bayanlar şampiyonuna 1000 TL, büyük erkekler şampiyonuna 1000 TL para ödülü dağıtılacak. Turnuva bugün oynanacak son gün karşılaşmaları ile sona erecek. Turnuvanın bugün saat 18.30’da tamamlanması bekleniyor.