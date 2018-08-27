Hentbol heyecanı plaja taşındı

Hentbol Federasyonu, sezonun ilk plaj hentbolu turnuvasını geçtiğimiz hafta sonu Yeniboğaziçi Pulya Festivali etkinlikleri içerisinde düzenledi. Turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Yeniboğaziçi Belediyesi ile federasyonun işbirliğinde düzenlenen turnuva büyükler ve yıldızlar olmak üzere iki kategoride, Yeniboğaziçi Belediye Plajı’nda oynandı.

PARA ÖDÜLÜ VERİLDİ

Turnuvada büyük erkeklerde 8, büyük kadınlarda 4, yıldız erkeklerde 3 ve yıldız kızlarda 8 takım mücadele etti. 5 takımın altında yer alan kategoriler lig usulü, 5 takım üstü kategoriler çift maç eleme usulüne göre oynandı. Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan ve yönetiminin göreve gelmesinin ardından ilk kez düzenlenen plaj hentbolu turnuvasında 3 bin Türk Lirası para ödülü dağıtıldı.

YILDIZ KIZLARDA DARBAZ, ERKEKLERDE MGA

Yıldız kızlar finalinde karşılaşan Darbaz-UKÜ takımlarının mücadelesinde kazanan Darbaz oldu ve Darbaz kızları şampiyonluk ödülü olan 500 TL'nin sahibi oldu.

Yıldız erkekler finalinde ise Team Gancelli ile MGA karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin kazananı ise MGA oldu ve 500 TL şampiyonluk ödülünü alan taraf oldu.

BÜYÜKLERDE EMİNEM RESTORAN VE HANDBULLS ÜSTÜNLÜĞÜ

Yıldızlar finalinden sonra büyükler kadınlar finalinin kazananı Mustafa Tahsin Construction takımını mağlup eden Eminem Restorant oldu. Eminem Restoran aynı zamanda bin TL'lik ödülü de kazanmış oldu.

Son final maçında ise Handbulls-Royal Canin büyük erkekler karşılaştı ve bu mücadelenin kazananı Handbulls erkekleri bin TL'lik para ödülün sahibi oldu.

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Turnuva sonunda düzenlenen törende takımlara para ödüllerini ve kupaları Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ile diğer yetkililer verdi.

Fotoğraf: Kanı Aldağ – Hentbol Fed. Basın