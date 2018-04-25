Hendeğe uçtu...
Mağusa’da bu sabah meydana gelen kazada araç sürücüsünün beli kırıldı...
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Mağusa’da bu sabah meydana gelen kazada bir araç hendeğe uçtu, araç hurdaya dönerken sürücüsünün ise beli kırıldı.
31 yaşındaki Seda Akkoyun, bu sabah saat 08:00’de Aşıklar Yolu olarak bilinen yolda DJ 144 plakalı aracı ile seyrederken, dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp 8 metre yüksekliğindeki surlardan hendeğe uçtu.
Kazada yaralanarak Mağusa Devlet Hastanesine kaldırılan araç sürücüsü Seda Akkoyun, belinde kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahade altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Etiketler : TRAFİK, TRAFİK KAZA
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