Hemşirelerin duruşması yine ertelendi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı davanın duruşması 24 Ağustos’a ertelendi.

TAK muhabirinin Sendika Başkanı Ali Özgöçmen’den edindiği bilgiye göre, bugün başlaması beklenen davanın ilk duruşması 24 Ağustos Pazartesi saat 09.00’a ertelendi.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 virüsüyle mücadele kapsamında sınır kapıları ve geri hizmetlerde çalıştırmak üzere “mevsimlik işçi” adı altında hemşire istihdamı yapmaya yönelik girişimine karşı dava açmıştı.