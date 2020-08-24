Hemşirelerin duruşması başladı

Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

TAK muhabirinin Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen’den edindiği bilgiye göre, bugünkü duruşmada taraflar dinlendi.

Davanın görüşülmesine 2 Eylül Çarşamba günü saat 09.00’da devam edilecek.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Sağlık Bakanlığı’nın Kovid- 19’la mücadele kapsamında sınır kapıları ve geri hizmetlerde çalıştırmak üzere mevsimlik işçi adı altında hemşire istihdamı yapmaya yönelik girişimine karşı dava açmıştı.