"Hemşirelere de hayat pahalılığın durdurulması haksızlık değil mi?"

Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası (KTHES), hayat pahalılığı (HP) ödeneğinin Covid-19 virüsü salgınında en önde fedakarca çalışan ve mücadelede elini taşın altına koyan hemşirelere de durdurulmasının haksızlık olduğunu belirtti.

KTHES Başkanı Ali Özgöçmen, hemşirelerin bu mücadelede gösterdikleri cesaret, özveri ve emeğin karşılığının hiçbir ölçeği olamayacağını vurgulayarak "Kendileriyle ne kadar onur ve gurur duysak azdır. Bu vesile ile birkez daha teşekkür ederiz. Hükümetin Covid 19 salgını ile mücadele kapsamında taşın altına elini değil başını koyan hemşirelere de hayat pahalılığını durdurması haksızlık değil mi?" diye sordu.

Yazılı açıklamasında "Her şeye rağmen ihtiyaç için ve doğru yerde kullanılacaksa halkımıza helal olsun. Bu yüzden hükümetten bu tasarrufun nerelerde kullanılacağını şeffaf olarak kamuoyuna açıklanmasını talep etmekteyiz" ifadelerini kullanan Özgöçmen, şunları kaydetti:

"Tüm bu kötü günler geçip karanlıklar aydınlığa ulaştığında hiçbir risk ödeneği olmadan çalışan meslektaşlarımız için hükümetin kapısına dayanacağımızın bilinmesini isteriz.

Biz görevimizin başındayız. Tüm halkımızda evinde kalsın, güvende kalsın tedbiri sakın elden bırakmasın. Güzel günler elbet gelecek, biraz daha sabır."