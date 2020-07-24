Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı davanın duruşması 14 Ağustos’ta başlayacak.

TAK muhabirinin sendikanın Avukatı Şefik Aşçıoğulları’ndan edindiği bilgiye göre, davanın ilk duruşması 14 Ağustos Cuma günü yapılacak.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Sağlık Bakanlığı’nın Kovid-19 virüsüyle mücadele kapsamında sınır kapıları ve geri hizmetlerde çalıştırmak üzere “mevsimlik işçi” adı altında hemşire istihdamı yapmaya yönelik girişimine karşı dava açmıştı.