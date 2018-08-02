Hemşireler ve Ebeler Sendikası'ndan bayram arifeleri için düzenleme talebi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, geçmiş yıllarda bayram arifelerinin normal mesai çalışan kamu görevlilerine idari tatil verildiğini, vardiya usulü ile çalışan hemşire ve ebelere herhangi bir düzenleme yapılmadığını ifade ederek, bunun ayrımcılık yarattığını kaydetti.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan yapılan yazılı açıklamada “Devlete ve hükümete olan güven ve inancın korunması için” ya idari tatil verilmemesi ya da böyle bir durum hasıl olursa vardiya çalışanların çalışma saatlerinin ona göre düzenlenerek azaltılması istendi.

Çalışma mecburiyetinde olanlara da emeklerinin karşılığının ek mesai olarak ödenmesi talep edilen açıklamada “Aksi şekilde üretilecek olan kararlara sendikanız başta mahkemelerce hakkını aramakla başlayıp her türlü yasal hakkını kullanarak eyleme başvuracağını kamuoyu ile paylaşırız” denildi.

