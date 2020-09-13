Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Hemşireler eylemde
Hemşireler eylemde

Hemşireler eylemde

Covid-19 hastaları için ayrılan bölümde hemşireler ve hastaların aynı girişi kullandığı ve temiz alan oluşturulmadığı gerekçesiyle Hemşireler ve Ebeler Sendikası, gerekli tedbirler alınmadığı için hemşirelerin bu sabah görev almadığını açıkladı.

A+A-

Covid-19 hastaları için ayrılan bölümde hemşireler ve hastaların aynı girişi kullandığı ve temiz alan oluşturulmadığı gerekçesiyle dün uyarı eylemi yapan Hemşireler ve Ebeler Sendikası, gerekli tedbirler alınmadığı için hemşirelerin bu sabah görev almadığını açıkladı.  

Sendika Başkanı Ali Özgöçmen BRT’ye yaptığı açıklamada, hasta ve meslektaşlarının sağlığı için ortaya koydukları önerilere yanıt bulmadıklarını belirterek, “bu nedenle görev yerine gelen meslektaşlarımız içeriye giriş yapmıyor ve görev almıyor” dedi.

1-146.jpg

Fotoğraf: Devrim DEMİR 

Bu haber toplam 348 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler