Hemşire kadroları artırılıyor

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün yaptığı ilk toplantıda, hemşire kadrolarını yeniden düzenleyen Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığındaki Komite, Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası’nı da görüştü. Komite, yasa ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda sürdürecek.

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YASA TASARISI

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, UBP Milletvekili Sağlık eski Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, Tıp-İş, Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Sendikası’ndan yetkililerin de katıldığı toplantıda oybirliği ile kabul edilen Yataklı Tedavi Kurumları ile ilgili yasa tasarısının genel gerekçesi şöyle:

“Uzun zamandır Bakanlığımız nezdinde tüm hastane ve çalışanların eksiklikleri gözetilerek köklü bir değişiklik yapılması amacı ile Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nda çalışılmalar yapılmaktadır. Ancak, Bakanlığımız nezdinde sürdürülen bu toplantılarda yapılması hedeflenen yasal değişikliğin oldukça kapsamlı olması sebebiyle bir süre daha üzerinde çalışılması gerekmektedir. Bu durum dikkate alındığında, sağlık servislerinin yürütülmesinde görev alan hemşire sayımızın yetersiz olması, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde büyük sıkıntılar yaratmaktadır. Yaşanan sıkıntıları gözlemleyen Bakanlığımız hemşire kadro sayılarının artırılmasına ilişkin yasal değişikliğin öncelikli olarak ele alınmasına karar vermiştir.

Yürürlükte bulunan Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nda yer alan Ebelik Hemşirelik Hizmetleri Sınıfı’ndaki IV. Derece Hemşire kadrosundaki kadro sayısının, bu kadro için aranan koşul olan ‘Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulundan Hemşirelik Ön Lisans’ derecesi ile mezun olmak koşulu, ön lisans mezunu veren okulun artık ülkemizde bulunmaması ve bu eğitim düzeyinde de hemşirelerin olmaması nedeni ile azaltılması ve bu kadroda fazla bulunan kadro sayılarının Paramedikal Hizmetler Sınıfı’nda yer alan III. Derece Yüksek Hemşire kadro sayısına eklenerek kadro sayısının artırılması amaçlanmaktadır.”

ULUÇAY TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay toplantıda, süratli bir şeklide ilk toplantısını yaparak tasarıyı onaylayan komite üyelerine teşekkür etti.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığındaki toplantıya, UBP milletvekilleri Menteş Gündüz, Özdemir Berova ve Resmiye Canaltay, CTP milletvekilleri Sıla Usar İncirli ve Fazilet Özdenefe ile HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.