Hemşire alımı bütçe sonrası

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede, Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, sendika yönetimi ve üyeleri adına dörtlü koalisyon hükümetini kutladı.

Denktaş’ın Maliye Bakanlığına devam etmesinin kendilerini, icraatların istikrarından ötürü memnun ettiğini dile getiren Atan, sendika olarak hükümetten talep ve beklentilerini aktardı.

Sağlıkta hemşire alımının sendika olarak kendilerinin öncelikleri olduğunu vurgulayan Atan, bu konuda kadro artırımının elzem olduğunu belirtti.

Kamu-Sen’in görüşmedeki gündeminde, müşavirlik konusunun akıbeti ve kamu reformu da yer aldı.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, sendikanın talep ve görüşlerini dinledikten sonra yaptığı açıklamada, sağlığın desteklenmesine bakış acısının daima olumlu olduğunu hatırlatarak, bütçe görüşmeleri sonrası hemşire sayını artırma noktasında Maliye Bakanlığı açısından sıkıntı yaşanmayacağını belirtti.

Denktaş, müşavirlik konusu ve kamu reformu ile ilgili görüşlerini de aktardı.