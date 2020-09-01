"Hemen Kazan" 100 bin TL kazandırdı

KKTC Piyangolar Birimi tarafından satılan “Hemen Kazan” şans oyununun ikinci büyük ikramiyesini bugün kazandırdığı ve talihlinin ikramiyesini aldığı açıklandı.

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nin yazılı açıklamasına göre 2 TL’ye satılan oyun Lefkoşa bölgesi sakinlerinden Hüseyin Varoğlu isimli vatandaşa 100 Bin TL’lik büyük ikramiye kazandırdı ve ikramiye bugün daireden teslim alındı.

İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, Varoğlu’nu, ikramiyesini sağlıklı günlerde kullanması temennisinde bulanarak tebrik etti.

900 BİN TL’LİK ÇEKİLİŞ 8 EYLÜL’DE

Öte yandan Devlet Piyangosu’nun 8 Eylül tarihli çekilişinde 900 bin TL’lik büyük ikramiye için bilet satışı devam ediyor.

Çekiliş, BRT 1 HD’den saat 20.00’de canlı yayınlanacak ve ikramiye çıkana kadar devam edecek. Piyango çekiliş sonuçlarına piyangolar.gov.ct.tr adresinden saat 22.00 itibarıyla ulaşılabilecek.