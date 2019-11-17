Hem yasama, hem denetim görevi yapılacak

Meclis Genel Kurulu, yarın toplanacak. 2020 bütçesiyle ilgili komite görüşmeleri devam ettiğinden, Genel Kurul’un yarın saat 10.00 başlayacak toplantısında, hem yasama ve hem denetim görevi yapılacak.

Birleştirilmiş Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı’nın ele alınacağı toplantıda, güncel konuşmalara olanak tanınacak. Gündemde sorular bölümü de var.