Hem proje hem de fidanlar büyüyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi’nin işbirliğinde uygulamaya giren e-fidan projesinde iki yılda 3 bin 5 yüzün üzerinde fidan dikildi. Dikilen fidanlarla Çamlıbel’de çıkan yangında yanan bölge ile Geçitköy Barajı çevresi yeşillendirildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Orman Dairesi’nin işbirliğinde başlatılan proje kapsamında kolayca fidan bağışı yapılabilmesi amaçlandı. Bu fikirle yola çıkılan projede e-fidanın internet sitesi kktcfidan.com üzerinden fidan bağışı yapılabiliyor. Kişiler, kendisi veya başkası adına yapmak istedikleri bağışları ya site üzerinden SMS yoluyla onaylayarak ya da banka hesabıyla Orman Dairesi’nin hesabına aktarıyor, buraya aktarılan kaynaklar birikerek fidanların dikimi gerçekleşiyor.

Yeşil bir gelecek için…

Projenin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yarınlarına yatırım olduğunu belirten Kuzey Kıbrıs Turkcell, “Ülkemize armağan edilmiş e-fidan projesine gösterilen ilgi, çok daha yeşil bir gelecek özlemimize ışık tutuyor” dedi.

Gelecek nesillere yeşil bir ülke bırakmak için projeye ilk günden itibaren yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür eden Kuzey Kıbrıs Turkcell, e-fidan platformu ile daha kolay ve ulaşılabilir fidan bağışı yapılabildiğini, anımsattı.



80 bine yakın fidan



21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada proje kapsamında fidanların dikilmeye devam ettiğini vurgulayan Kuzey Kıbrıs Turkcell, “Her yıl çalışanlarımızla diktiğimiz fidanlarla birlikte e-fidan projesi kapsamında bugüne kadar dikilen fidanların sayısına baktığımızda ülkemize bizim aracılığımızla yaklaşık 80 bin fidan dikildiğini görüyoruz. Güzel Kıbrıs’ımızın daha da yeşillenmesi ve geleceğimiz için hep birlikte daha fazla çalışmalı, el birliğiyle daha binlercesinin dikilmesini sağlamalıyız” dedi.

www.kktcfidan.com



E-fidan projesine www.kktcfidan.com internet sitesi üzerinden erişiliyor. Projeye herkes fidan bağışında bulunabiliyor. Her bir fidan bağışı için ücret 5 TL olarak belirlendi. Proje kapsamında kurumlar da IBAN numarası ile bağış yapabiliyor. Site üzerinde ayrıca Orman Dairesi’ne bağlı hesap numarasına ücreti yatırılarak herkes dilediği kadar fidan bağışında bulunabiliyor. Bağış karşılığında kişinin veya kurumun ismine özel 10 ayrı başlıkta sertifika da gönderiliyor. Bunlar, Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, Dünya Kadınlar Günü, yeni doğan bebek için tebrik, vefat, evlilik yıl dönümü, doğum günü, yeni yıl kutlaması ve bağış için teşekkür sertifikası şeklinde yer alıyor.