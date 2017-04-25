Ayşe GÜLER

Bankalardaki brüt krediler geçtiğimiz yıla göre 22.1 artışla 12.8 milyar TL’ye ulaştı.

2016 yılında yalnızca brüt kredilerde değil; mevduat, tahsili gecikmiş alacakların yanı sıra Merkez Bankası kar oranında da yükseliş yaşandı.

Bankalardaki mevduat toplamı bir yılda yüzde 16.6 artışla 16.6 milyar TL’ye ulaşırken,2015 yıl sonunda 717 milyon TL olan tahsili gecikmiş alacaklar ise 2016 yılı sonunda 842 milyon TL olarak belirlendi.

KKTC Merkez Bankası’nın karı ise geçtiğimiz yıla oranla yüzde 21.2’lik artışla 133.9 milyon TL’ye ulaştı. Geçtiğimiz yıl bu rakam 110.5 milyon TL olarak tespit edilmişti.

KKTC Merkez Bankası 2016 yılı Raporu yayımlandı.

Raporda, KKTC Merkez Bankası Başkanı Mehmet Emin Özcan’ın mesajı da yer aldı.

Özcan, 2016 yılının birçok ekonomi için zorlu bir yıl olduğunu belirtti, geçtiğimiz Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkma (Brexit) kararı, ABD Başkanlık seçimi süreci ve Ortadoğu’da artan jeopolitik risklerin gündemi en fazla meşgul eden hususlar olduğunu söyledi.

Brüt krediler yüzde 14.8 arttı. Toplam kredi: 12.8 milyar TL

Mevduat toplamı bir yılda yüzde 16.6 artışla 16.6 milyar TL

Bankacılık sektörü büyüyor: Aktif büyüklük 21.1 milyar TL

RAPORDAN RESMİ VERİLER…

Sektör büyüyor: Aktif büyüklük 21.1 milyar TL

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün 2016 yılında da büyümeye devam ettiğini, önceki yıl sonuna göre de yüzde 22.1 oranında artarak 21.1 milyar TL’ye ulaştığı rapora yansıdı.

Söz konusu büyüme ile bankacılık sektörü aktif büyüklüğünün GSHY’ye oranının yılsonu itibariyle yüzde 194,4’e yükseldiği de belirtildi.

Mevduatta krediler de arttı!

2016 yılında bankalardaki mevduat toplamının bir yılda yüzde 16.6 artışla 16.6 milyar TL’ye, brüt kredilerinin de yüzde 14.8 artışla 12.8 milyar TL’ye ulaştığı rapora yansıdı.

Sektörün Sermaye Yeterlilik Standart Rasyosu (SYSR) ise yüzde 18.03 olarak gerçekleşti.

2015 yıl sonunda 717 milyon TL olan tahsili gecikmiş alacaklar daha önceki yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da artmaya devam ettiği, geçtiğimiz yıl sonunda 842 milyon TL’ye ulaşması dikkat çekti.

Öz kaynakların toplamı 465,2 milyon TL…

Öte yandan KKTC Merkez Bankası bilançosu aktif toplamının 2016 yılında yüzde 28.4 oranında arttığı, yılsonu itibariyle de 6.452 milyon TL’ye yükseldiği rapora yansıdı.

Söz konusu dönemde öz kaynakların toplamının 465,2 milyon TL’ye, KKTC Merkez Bankası nezdinde tutulan yasal karşılıkların 1.360 milyon TL’ye, bankalar arası para piyasası işlemlerinin de 1.754 milyon TL’ye ulaştığı belirtildi.

KKTC Merkez Bankası Başkanı Mehmet Emin Özcan mesajı

“2016 birçok ekonomi için zorlu bir yıldı”

Raporda, KKTC Merkez Bankası Başkanı Mehmet Emin Özcan’ın mesajı da yer aldı.

Özcan, 2016 yılının birçok ekonomi için zorlu bir yıl olduğunu belirtti, ülkelerin istikrarlı büyümeye yönelik yapısal reformları hayata geçirmek yerine hızlı büyümek adına kısa vadeli politikalar aramayı sürdürdüklerini söyledi.

Özcan, geçtiğimiz Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkma (Brexit) kararı, ABD Başkanlık seçimi süreci ve Ortadoğu’da artan jeopolitik risklerin gündemi en fazla meşgul eden hususlar olduğunu söyledi.

Brexit’in domino etkisi yaratacağı, başka AB üyesi ülkelerinin de birlikten çıkmak isteyeceği endişesinin her geçen gün arttığına değinen Özcan, şöyle devam etti: “ABD yeni başkanının ülkeyi korumacı ve müdahaleci ekonomi politikaları ile yöneteceği, Fed’in ise daha agresif para bir para politikası izleyeceği yönünde vermiş olduğu sinyaller önümüzdeki dönemde küresel ekonomi için önemli risk unsurları olarak değerlendirilmektedir. Ortadoğu’da adil ve kalıcı bir çözümün en erken zamanda tesis edilmesi de gerek insani gerekse ekonomik alanda büyük önem arz etmektedir.”

Bankacılık Yasa Tasarısı Taslağı komitede…

Mali sektöre ilişkin reform çalışmalarının ‘omurgası’ konumundaki Bankacılık Yasa Tasarısı Taslağı’nın Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Meclis’teki alt komiteye sevk edildiğini de söyleyen Özcan, Elektronik Ödeme Sistemi’nin (EÖS) ardından Kurumsal Elektronik Ödeme Sistemi kurulmasıyla ilgili girişim başlatıldığını aktardı.

Çalışmaları süren projeler…

Özcan, Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası altında faaliyet gösteren kooperatifler tarafından üyelere kazandırılan kredilerin de Merkez Bankası Risk Merkezi’ne dahil edilmesiyle ilgili proje çalışmalarının da sürdüğünü açıkladı.