“Hem iş bulduk, hem bölge canlandı”

Dila ŞİMŞEK

Alayköy Belediyesi’nin spor salonunda eğitmen olarak işe başlayan Berkay Demir ve Nihal Dağgül, işlerini, bölgeyi ve sporu anlatıyor…

Köyde yıllardır eksikliği hissedilen sosyal yaşam olanaklarının, açılan spor salonuyla bir nebze olsun giderildiğini söyleyen gençler, her yaştan kişiye eğitim verdiklerini belirtiyor.

Yıllarca türlü zorluklarla yakın şehirlere gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden gençler, artık köyün içinde de bir imkan bulduklarını ve onlara hem faaliyet hem de istihdam olduğunu dile getiriyor.

Spor salonunda eğitmenlik yapan gençler, köy halkının talebinin yüksek olduğu gibi, civar köylerden de birçok kişinin salona geldiğini kaydediyor.

Gençlerin göç etmektense, bu gibi cazip imkanlarla köyde yaşama yöneldiğini vurguluyor.

“Spor salonumuz yokken, yıllarca otostopla Lefkoşa’ya gitmek zorunda kalmıştım”

21 yaşındaki Berkay Demir, profesyonel olarak futbolculuk yapıyor. Girne Amerikan Üniversitesi’nde işletme okuyan Demir, Alayköy Belediyesinin Spor Salonu’nda da yarı zamanlı olarak eğitmenlik yapıyor.

Çetinkaya takımında Süper Lig’de futbolculuk yapan Demir, “Fırsat buldukça Spor Salonu’nda çalışıyorum” diyor.

Demir, spor salonunda elinden geldiğince fazla zaman geçirmeye çalıştığını kaydeden Demir, “Köyümüzde spor salonumuz yokken, ehliyetim de olmadığından gerek otostopla, gerek ailemden birinin beni Lefkoşa’ya bırakmasıyla spor salonlarına giderdim… Bunun zorluğunu çok çektim ve benim gibi bu sebeple spora gidemeyen veya zorlanan birçok arkadaşım vardı” diye anlatıyor.

Köyde de bir salonun olmasını çok uzun süre dilediğini belirten Demir, bir dönem küçük, daha kısıtlı imkanlara sahip bir spor salonunun yapıldığını, ancak şimdiki kadar donanımlı olmadığını söylüyor.

“Önceden bir parkımız bile yoktu…”

“Dışarıdan gelen üyelerimiz de var. Bazı gençlerimiz yıllarca farklı bölgelerdeki salonları kullanmıştı ancak şimdi hepsi geri dönmeye başladı… Salonumuzda her aletimiz var, küçük bir kantinimiz, benimle birlikte çalışan eğitmenlerimiz var. Bizler buraya gelen kişilere, spor hakkında bilgi veriyor, onlara yardım ediyoruz” diyor. Köyde halı saha olduğuna da değinen Demir, “Halı saha da bizim için ayrı bir etkinlik. Gençlerin talebini ve ihtiyacını fark ettiği için Belediyemize de teşekkür ediyoruz. Yakın köylerden birçok genç buraya geliyor. Başkanımızın köyün gençlerine önem verdiğine inanıyoruz” diye devam ediyor.

Köyün gelişimini değerlendiren Demir, çocukluğundan şimdiye çok fazla gelişim olduğunu ifade ediyor. Demir sözlerine şöyle devam ediyor “Önceden bir parkımız bile yoktu… Şimdi ise her şeyimiz var, bir üniversite kampüsü bile olacak… Sanayimiz var ve köyümüz gitgide daha da gelişiyor. Gençlerin artık bölgeden göç etmesine gerek yok. Diğer köylerde genelde çoğu şey eksik olduğu için genç nesil sürekli şehirlere göç etmek zorunda kalıyor. Ancak biz bu sorunları on sene önce yaşıyorduk. Her sene festivallerimiz var, bir de şimdi yeni olarak konferans salonu yapılacak, toplantı alanı oluşturmak için. Biz köyümüzde yaşamaktan çok mutluyuz”

“Salon ilk açıldığında sadece erkekler mi çalışacak diye endişelenmiştik”

26 yaşındaki Nihal Dağgül, vücut geliştirme eğitmeni olarak Alayköy Belediyesinin Spor Salonu’nda çalışıyor. Alayköy’de doğup büyüyen Dağgül, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü okumuş.

“Sporu daha çok sevdiğim için, bu alana yönelmeyi tercih ettim” diyen Dağgül, on seneden fazla sporla iç içe olduğunu, daha önceden Lefkoşa’daki birkaç salonda çalıştığını kaydediyor. “Spor salonunun yapılması bizler için çok iyi oldu, zaten evim de buraya çok yakın ve salon bizlere istihdam sağlarken, spor faaliyetini gerçekleştirmek isteyen birçok kişiye de imkan oldu…” diye anlatıyor.

“Salon bizlere istihdam, spor yapmak isteyen birçok kişiye de imkan oldu”

Köyde, kadınlara yönelik alan ve faaliyetlerin sınırlı olduğunu ifade eden Dağgül, “Spor salonu ilk açıldığında kadınlarda bir şüphe olmuştu, sadece erkekler mi çalışacak, sadece onlar mı salona gidecek diye… Ama beklenenin tam tersi oldu. Kadın çalışanlar istihdam edildi, salona gelen kadınlarımız kendilerini mutlu ve rahat hissediyor. Ben bizzat onlara sporla ilgili bilmeleri gereken her konuda yardımcı oluyorum. Bu bizleri çok mutlu etti” şeklinde konuşuyor.

Alayköy’ün gelişimini değerlendiren Dağgül, köydeki yaşamından çok mutlu olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam ediyor: “Salonumuzun üst kısmını büfe yapıyoruz, festivallerimiz, faaliyetlerimizi sürdürmek için alanlarımız var artık… Lefkoşa’ya veya başka bölgelere gitmek yerine, köy içerisinde istediğimiz çoğu şeyi yapabiliyoruz. Belediye Başkanımıza bizleri düşündüğü için çok teşekkür ediyoruz. Köyümüzde genç nüfusumuz çok fazla ve belediyemiz de bizlerin burada kalması, buraya sahip çıkması, her ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çalışıyor”