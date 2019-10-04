“Hem hücrede hem cezaevinde dayak yedim”

Lapta’da 73 yaşındaki kadını ciddi şekilde darp edip, tecavüz ettiği iddiası ile yaka paça tutuklanan Ergün Karadağ’ın suçsuzluğu 6 ay sonra gelen DNA raporları sonucu ispatlandı. 28 yaşındaki Ergün Karadağ, YENİDÜZEN’e yaşadıklarını anlattı, iddiaları tüyler ürpertti

Devrim DEMİR

Lapta’da 73 yaşındaki kadını ciddi şekilde darp edip, tecavüz ettiği iddiası ile yaka paça tutuklanan Ergün Karadağ’ın suçsuzluğu 6 ay sonra gelen DNA raporları sonucu ispatlandı.

Hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilen Karadağ, soruşturma amaçlı 10 gün tutulduğu Lapta Karakolu'nda “işkence ve dayak zoru ile hiç okumadığı görmediği bir ifadeyi imzalamak zorunda kaldığını” iddia etti.

Mart ayında hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilen ve 6 ay sonra Türkiye’den gelen DNA raporları sonucunda suçsuzluğu ispat edilen Ergün Karadağ, boş yere suçlandı, 6 ay hapiste kaldı. Suçsuz olduğu 10 Eylül 2019 tarihinde mahkemenin verdiği kararla açıklandı.

Karadağ, 10 günlük polis soruşturması ve 6 ay boyunca cezaevinde geçirdiği süreci YENİDÜZEN’e anlattı.

“Dolmuştaydım. Polis beni o dolmuştan yaka paça azılı bir suçlu gibi aldı. Çok korkmuştum, karakola gidene kadar darp edildim. Bana tecavüz ve hırsızlık suçu işledin deyip karakolda vurmaya başladılar. Hücreye ellerim kelepçeli koydular beni, çok dövdüler”

“Sen tecavüzcüsün deyip otobüsten yaka paça aldılar”

Ergün Karadağ, 2019 yılı Mart ayında Lapta’da öğle saatlerinde polislerin kendisini otobüsten yaka paça aldıklarını anlattı.

Ne olduğunu anlamakta zorlandığını, hiç bir şey söylenmeden polis aracına bindirildikten sonra karakola kadar arabada darp edildiğini iddia eden Karadağ, “Dolmuştaydım. Polis beni o dolmuştan yaka paça azılı bir suçlu gibi aldı. Çok korkmuştum, karakola gidene kadar darp edildim. Bana tecavüz ve hırsızlık suçu işledin deyip karakolda vurmaya başladılar. Hücreye ellerim kelepçeli koydular beni çok dövdüler” dedi.

“Tecavüzcüyüm diye beni aynı suçtan yatanların koğuşuna verdiler. Önce bu suçtan gittiğim için gardiyanlar şiddet gösterdi, sonra mahkûmlar. 5 gün dayak yedim. Ağladım, çünkü kimseye suçsuz olduğumu ispat edemedim. 6 ay yargılanmayı bekledim”

10 gün hücre ve polis korkusu

“Cinsel tecavüz”, “Soygun” ve “Mülke Tecavüz” suçları işlediği gerekçesi ile 10 gün boyunca Lapta Polis Karakolu hücresinde ciddi işkenceye maruz kaldığını iddia eden Karadağ, “Ellerine eldiven geçiren polisler beni çok dövdü. Sopayla bana suçu kabul ettirene kadar beni dövdüler. Hücrede çok korktum, polisler beni çok korkuttu.”

“Tanıtma yapıldı, yalan ifadeye imza attırdılar”

Karadağ, “Tecavüze benim tarafımdan uğradığını iddia eden yaşlı kadını Lapta Polis Karakolu’na çağırdılar. Ben hücrede tutukluyken tanıtma olacağı gün polis, iki şüpheliyi daha getirdi. Üçümüzü aynı yere koydular, esas suçlu benim yanımda dururken o kadın beni gösterdi. Çok ağladım ama kimseye kendimi inandıramadım. Yaşlı kadın beni gösterdi, suçu işleyen elini kolunu sallayarak kaçtı. Polis, kendi hazırladığı ifadeyi bana okutmadan imzalatmak istedi. Zorla, döverek imzalattılar” dedi.

“Cinsel tecavüz”, “Soygun” ve “Mülke Tecavüz” suçları işlediği gerekçesi ile 10 gün boyunca Lapta Polis Karakolu hücresinde ciddi işkenceye maruz kaldığını iddia eden Karadağ, “Ellerine eldiven geçiren polisler beni çok dövdü. Sopayla bana suçu kabul ettirene kadar beni dövdüler. Hücrede çok korktum, polisler beni çok korkuttu.” diye konuştu.

Cezaevine gitti, tecavüz suçu işleyenlerin koğuşunda da dayak yedi

Karşıyaka’da yaşamını sürdüren annesi ve kardeşi ile kalan Ergün Karadağ, çocukluğunda da çok ciddi şiddete maruz kaldığını anlattı. Özel eğitim alması gerekirken alamadığı için çevre ile uyum sıkıntısı yaşadığını dile getiren Karadağ, geçmişte yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle toplum içinde sıkıntı yaşadığını belirtti.

Soruşturması tamamlandıktan sonra, sorgusuz cezaevine hükümsüz tutuklu olarak gönderildiğini kaydeden Karadağ, “Mart ayında cezaevine gönderildim. Tecavüzcüyüm diye beni aynı suçtan yatanların koğuşuna verdiler. Önce bu suçtan gittiğim için gardiyanlar şiddet gösterdi, sonra mahkûmlar. 5 gün dayak yedim. Ağladım, çünkü kimseye suçsuz olduğumu ispat edemedim. 6 ay yargılanmayı bekledim” dedi.

“Suçlandığım ‘tecavüz’ suçu yasada en ağır suçlar arasında ve ciddi hapisliği var. DNA raporu gelmeseydi, ben ne olacaktım? Aldığım uzun senelerin hesabını kim verecekti? Polis Genel Müdürü'nü göreve çağırıyorum, personelini iyi denetlesin”

Karadağ: “Uzun yıllar hapis yatsaydım hesabını kim verecekti?”

İsminin karıştığı yüz kızartıcı suçtan aklandığı halde hala insanların kendisine kötü gözle baktığını kaydeden Karadağ, dolmuşlara kendini almadıklarını büyük sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Karadağ, Polis Genel Müdürü'ne çağrı yaparak “başına buyruk hareket eden personeli hakkında şikâyetçi olacağını” belirtti.

“Suçlandığım ‘tecavüz’ suçu yasada en ağır suçlar arasında ve ciddi hapisliği var. DNA raporu gelmeseydi, ben ne olacaktım? Aldığım uzun senelerin hesabını kim verecekti? Polis Genel Müdürü'nü göreve çağırıyorum, personelini iyi denetlesin. Vatandaşa nasıl davranacaklarını öğretmeli, ben suçsuzdum beni herkesin içinde ‘sen tecavüzcüsün’ diye suçlayarak beni insanlara utandırdılar” dedi.

“Yaşlı kadın beni gösterdi, suçu işleyen elini kolunu sallayarak kaçtı. Polis, kendi hazırladığı ifadeyi bana okutmadan imzalatmak istedi. Zorla, döverek imzalattılar”



Polis ve kadından şikâyetçi olacak

Gerçek suçlunun raporların gelmesi ile ortaya çıktığını ifade eden Karadağ, cezaevinde yattığı 6 ay hapisliğin ve kendisine iftira eden kadın ve polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

“Ben suçsuzum serbest kaldım mahkeme bunu açıkladı ama insanların bana bakışı hala değişmedi. Polis görünce korkuyorum” dedi.