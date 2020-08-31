Hüseyin ÖZBARIŞCI

Aktif spor hayatını hem futbol, hem de basketbol branşında sürdüren başarılı sporcu Doğukan Demirman, aynı anda iki spor dalını yürütmenin zor olduğunu ama iki branşı da çok sevdiğini belirtiyor.

“Maçlarının aynı günde olması ender bir olay”

Aktif spor hayatını basketbol ve futbolda yürüten Doğukan Demirman, iki branşı da yürütmenin zor olduğunu belirterek, her iki branşta da başarılı olmak için çok çalıştığını söyledi. Her iki branşın maçları hakkında da bilgi veren başarılı sporcu, maçların aynı günde olmasının çok ender olduğunu sözlerinde ekledi. Demirman; “Öncelikle iki spor dalını en üst seviye tempoda yıllarca oynamak zor. Zaman zaman zorlandığım kendimi yorgun hissettiğim oluyor. Ama bence ikisini de aktif olarak üst düzey seviyede yapmak için en önemli etkenin konsantrasyon ve vücuda iyi bakım olduğuna inanıyorum. Bunları da kendimce yaparak yaptığım işi en üst seviyede yapmaya çalışıyorum. Çünkü iki branşı da seviyorum. Hem basketbol, hem de futbol maçının aynı günde olması çok ender bir olay. Genel olarak basketbol maçları hafta içi, futbol maçları ise hafta sonu olduğundan dolayı pek karşılaştığım bir durum değil” dedi.

Basketbolda LAÜ ile yollarını ayırdı

Basketbol kariyerini geçtiğimiz sezona kadar Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) geçiren Demirman; “Lefke Avrupa Üniversitesi’yle geçen gerçekleştirdiğim görüşmeden sonra karşılıklı şekilde anlaşarak yol ayrımı kararı aldım. İlerleyen günlerde basketbol kariyerim adına bir karar vereceğim” ifade etti.

“Yeni bir heyecanın içine giriyorum”

Futbolda son yıllarda ülkemizin köklü kulüplerinden Çetinkaya’da forma giyen Doğukan Demirman, yeni sezonda Doğan Türk Birliği’nde oynayacak. Doğan Türk Birliği transferi hakkında değerlendirmeler yapan Demirman, yeni bir heyecanın içine girdiğini belirtti. Başarılı futbolcu; “Yıllarca taraftarı olduğum ve uzun bir sure formasını terlettiğim Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nden ayrıldım. Yeni bir heyecanın içine giriyorum. Büyük bir camiadan başka bir büyük camiaya geçiyorum. Şampiyonluk hedefinde olan yıllarca hep üst sıraları hedeflemiş, bir takımın parçası olacak olmanın gururunu yaşıyorum. Umarım, Doğan Türk Birliği’yle yıllarca şampiyonluklar ve başarılar yaşarım” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.