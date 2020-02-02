‘Hem ekonomiye katkı, hem diğer markalara kapı’

D&P parfüm mağazasıyla ticarete atılan Esin Esmen, sonralarda ise Terenova, Guess, Ramsey gibi önemli markaları tüketici ile buluşturdu… Son olarak da Dereboyu’na Armani şubesini açan Esmen, 200’e yakın kişiye de iş olanağı sağlıyor…

“Böyle büyük bir markanın ülkemizde olması ekonomiye katkı sağlar, bu diğer markaların da ülkeye girme yolunu açacaktır”

Dila ŞİMŞEK

Esmen Group Direktörü Esin Esmen, dünya markası Armani’yi ülkeye getirdi.

Armani’nin uzun süredir takip ettikleri markalardan biri olduğuna işaret eden Esmen, planlı bir şekilde bu markayla iletişime geçtiklerini dile getirdi.

Birkaç hafta önce, Lefkoşa Dereboyu caddesi üzerinde açılan Armani mağazası, büyük ilgi gördü.

YENİDÜZEN’e konuşan Esmen, “Hem marka tanınırlığı ile hem de piyasaya uygunluğu ile takip ettiğimiz isimler arasında Armani vardı. Tabii bu markalarla iletişime geçmek oldukça zor, ‘Franchising’ (bayilik) koşullarını yerine getirmek çok zor… Ülke şartlarının da getirdiği sıkıntılar var” diyor.

“Böyle büyük bir markanın ülkemizde olması ekonomiye katkı sağlar, bu diğer markaların da ülkeye girme yolunu açacaktır”

Esmen, Armani’den dönüş aldıktan sonra iletişimi güçlendirmek için daha da çalışıldığını söyleyerek, sonrasında da anlaşmanın sağlandığını kaydediyor. Esmen, “Bunu yapmak hem kolay değil, hem de bazı sıkıntıları var. Şirketin iletişiminin ve pazarlamasının çok iyi olması gerekiyor, işletme yetisi olması gerekiyor. Size sunulan olumsuz koşulları gerçekçi bir şekilde çözümlemeniz lazım ki karşı tarafı ikna edebilesiniz… Tabii yaşanan bu zorlukları çok fazla dillendirmeyi tercih etmiyoruz. Pozitif anlamda bakarsak, böyle büyük bir markanın ülkemizde olması ekonomiye katkı sağlar, bu diğer markaların da ülkeye girme yolunu açacaktır” diye anlatıyor.

“Verdiği sözü tutan ve gereken özelliklere sahip bir işletmeyseniz, kimse ambargoya bakmıyor”

Dünyanın ticaret anlamında çok hızlı değiştiğine değinen Esmen, markaların partner bulmakta zorlandığını söylüyor. Ülkedeki ithalat ve ihracattaki ambargoların ticaretimizi nasıl etkilediği sorusuna şöyle yanıt veriyor: “Şirketler de piyasa bulmakta zorlanıyor… Evet ülkemizde bazı sıkıntılar var ancak güvenilir, verdiği sözü tutan ve gereken özelliklere sahip bir işletmeyseniz, kimse ambargoya bakmıyor… Tabii bunu ispatlamak gerekiyor”

“Toplumda herkes, ekonomik kriz dönemlerini sancılı geçiriyor”

Ekonomide her beş, on yılda dalgalanmalar olabileceğine işaret eden Esmen, bunun değişmeyeceğini ifade ediyor. Esmen, iyi günler yaşanırken kötü günlerin geleceğini unutulmaması gerektiğini belirtiyor. “Toplumda herkes, ekonomik kriz dönemlerini sancılı geçiriyor. Ama aslında bu krizin de bir sonu var, kısır döngü gibidir” diyor.

“D&P parfüm mağazasıyla başladım”

Esmen, 1976’da Lefkoşa’da doğdu. Maddi sıkıntılardan dolayı üniversiteye gidemediğini söyleyen Esmen, 20 sene önce kendi işini kurdu.

O günleri ise şöyle anlatıyor: “D&P parfüm mağazasıyla başladım. İnsanların ilgisiyle, işlerimi geliştirerek ikinci şubemi açmıştım. Sonralarda ise Terenova, Guess, Ramsey gibi markalarla da devam ettim. Büyümeye ve gelişmeye açık bir şirketiz, yanımızda 200’e yakın çalışanımız vardır. Şirketimizde çalışan arkadaşlarımızın en büyük avantajı da kariyer ilerlemesi olan bir firma olmamızdır. Çok risk almak isteyen bir firma değiliz ancak temkinli bir şekilde ilerlemeyi umuyoruz”