Hem eğlendiler, hem öğrendiler

YENİDÜZEN - ÖZEL

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün aldığı kararla, 1980 yılından beridir tüm dünyada kutlanan “27 Eylül Dünya Turizm Günü‘’ bu yıl dolaylı ve doğrudan istihdam temasıyla Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi işbirliğinde kutlandı.

Öğrenciler hem eğlendi hem de öğrendi…

“27 Eylül Dünya Turizm Günü‘’ etkinliğinde, Lefke Gazi Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi okul öğrencileri, Lefke Turizm Derneği öncülüğünde bölgedeki turistik yerleri gezerek gözlem yaptı, bilgi edindi.

Lefke Turizm Derneği’nden yapılan açıklamada, günün önemine dikkat çekilerek, amaçlarına değinilirken, Lefke Gazi Lisesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise gezilen yerler ve bu yerlerin bölge için önemine değinilerek, bu ziyaretlerin öğrencilerde farkındalık yaratmak açısından çok etkili olunduğu belirtildi. Açıklamada, etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür edildi.

“Ülkemizde, daha etkin faaliyetlerle kullanılmasını temenni ederdik”

Lefke Turizm Derneği’nden günün anlam ve önemine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dünya Turizm Gününün ana amacı, tüm dünyada turizm bilincinin oluşturulması, turizmin çevresel, ekonomik, politik ve sosyo-kültürel öneminin vurgulamak olarak açıklanıyor.

Her sene farklı bir tema olarak kutlanan, Dünya Turizm Günü, bu yılki turizmde doğrudan ve dolaylı istihdam konusuyla, dünya genelinde 300 milyon kişiye iş imkanı sağlayan turizmde yetişmiş ve yerel işgücünün önemi vurgulanıyor.

Ülkemizde de, yerel ve kalifiye işgücünün artırılması, somut adımlarla hedeflenmelidir. Dernek olarak, böylesi önemli bir günün, bir turizm ülkesi olan ülkemizde, daha etkin faaliyetlerle kullanılmasını temenni ederdik. Çünkü, Dünya Turizm Gününün, toplumun farklı kesimlerinden insanlara turizmi sevdirmek ve halktaki turizm bilincini yükseltmek için önemli bir araç durumunda olduğuna inanıyoruz.

Bölgesel bir dernek olan Lefke Turizm Derneği olarak, turizmde bölgesel markalaşma, doğa ve kültür dostu sorumlu turizm anlayışı, tematik müzecilik hedefi, yıllardır söylenip hayata geçmeyen özerk turizm örgütünün kurulması, turizmin ülke geneline yayılması, yerel istihdamın artırılması, turizmin hükümet değil devlet politikası olması ve Turizm Gelişim Planının (master planın) kağıt üzerinde kalmayarak hayata geçmesi, hedeflerinin gerçeğe dönüşmesini temenni ederiz. İhtiyacımız olan; topluma dayalı, tarih, kültür ve doğa dostu planlı bir turizm gelişimidir. Cittaslow Lefke, turizmde özel olarak planlanıp geliştirilmelidir...”