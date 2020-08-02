‘Hem dövdü, hem tehdit etti’, tutuklandı

Lefkoşa’da, eşine ‘markette fazla vakit harcadı diye’ yumruk atarak darp ettiği, daha sonra eve döndüklerinde de ‘yemek yapmadı diye’ tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı E.Y, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Memuru Murat Plevne, zanlı E.Y’nin ‘Şiddet Tehdidi ve darp suçuyla’ mahkemede olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 01.08.2020 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa'da Șht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde eşi F.K. ile DP 818 plakalı araç içerisinde seyir halinde oldukları esnada eşinin markette fazla oyalanması sebebi ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip adı edilenin başına iki kez yumruk vurmak sureti ile darp ettiğini belirtti.

Polis, zanlının ayni gün, saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa'da K.Kaymaklı adresinde bulunan ikametgahlarının salon kısmı içerisinde eşi F.K'nin kendisine yemek yapmadığı gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip adı edilene hitaben "eğer mahkemeye gidersen seni döverim” demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, aynı gün zanlının aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın yeni başlamış olup ciddi bir mesele olduğunu ve zanlının serbest kalması durumunda alınacak ifadelere etki etme olasılığı olduğundan tahkikatın salimen yürütülmesi için Zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.