“Grev” kelimesinden korkar olan vatandaş, sorunların bu aşamaya gelmeden çözülmesi gerektiğine değindi, sağlık sistemindeki aksaklıklara, kendi yaşanmışlıklarını örnekler vererek anlattı.

Fehime ALASYA

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), dünden itibaren, başlattığı eylem ile sağlık sektöründeki sorunlar yeniden konuşulmaya başlandı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hizmet almayı bekleyen birçok hasta, sağlık sistemini YENİDÜZEN’e değerlendirdi. İlgilileri bu noktaya gelmeden önce sorunları çözmeye davet eden hastalar, ‘Kendi başımızın çaresine bakmaktan başka birşey yapmıyoruz’ diyerek sitem etti.

Son dönemde hastanedeki birçok bölümde geçmişe nazaran iyileşme gördüğünü söyleyen vatandaşların yanı sıra, yıllardır yanı sorunlarla boğuştuğunu dile getirenler de bulunuyor.

Hastanedeki tahlil bölümünden ve randevu sisteminin çalıştığı alanlardan memnuniyet dile getiren bazı hastaların yanında, sosyal yardım ücreti ile geçinmeye çalışan kesimin ilaç bulamadığı için serzenişi de söz konusu.

Sabahın erken saatlerinde bebeğine aşı yaptırmak için gelen bazı anneler, doktorların muayene sırasında işini yarında bırakıp, toplantıya gittiğinden yakındı. “Ne bir açıklama yaptılar, ne de kaç saat beklememiz gerektiğini söylediler, sabah 07.00’de geldik, öğlen oldu aşı için bekliyoruz…” diyen anneler, bu gibi durumları yaşamaktan sıkıldığını ifade ediyor ve hastanedeki bu tarz durumların hiç düzelmeyeceğini düşündüğünü ifade ediyor.

Gerçekleştirilen eylem veya grevler nedeniyle vatandaşların mağdur olduğuna dikkat çeken hastalar, devletin buna el atması gerektiğini kaydetti.

Hastaneden aldığı hizmetin dört dörtlük olmadığını dile getiren bazı vatandaşlar, her şeye rağmen ücretsiz olduğu için hastaneyi tercih ediyor. “Ben hastaneye fizik tedaviye geliyorum, 5 seansı 50 TL’ye yapıyorum, bunu özelde yapsam bir seansı 80 TL’dir” diyen vatandaşlar, birçok özel sektör işçisinin zaman darlığından dolayı bu hizmetlerden faydalanamadığına dikkat çekti.

Birçok bölümde doktorlar ve hemşirelerin çok yoğun çalıştığını işaret eden vatandaşlar, yoğun olan bölümlerdeki doktor sayısının arttırılmasından yana.

“Hastane yaşlılar için zorlaştı” diyerek dert yanan bazı hastalar, istediği hapları bulamayıp, ilaçlarını dışarıdan pahalıya almaktan yakındı.

Vatandaş ne dedi?



Kemal Sunar

“Vatandaş her şekilde mağdur olacak”

Vatandaş her şekilde mağdur olacak, tören merasimlerinde de, grevlerde de her olayda... Mağdur olan vatandaş, günün sonunda kendi başının çaresine bakacak her zaman yaptığı gibi. Doktorlar da bu kadar feryat ettiğine göre mutlaka bir haklı yönü vardır diye düşünüyorum. İlgililer vatandaşı mağdur olunacak duruma getirmemeli. Olaylara çözüm yaratmalı.

Polat Efendi

“Herkes özele yönleniyor”

Hiçbir şey doğru düzgün gitmiyor. Mesela onkoloji binası var ama birçok eksiği varmış. Bana göre şu an yapılan sadece şov. Özelde çalışan gençler hastaneden faydalanamıyor. Bizde her şey para düzeni, herkes özele yönleniyor. Gidebilen var gidemeyen var. Ben hastaneye fizik tedaviye geliyorum, 5 seansı 50 TL’ye yapıyorum, bunu özelde yapsam bir seansı 80 TL’dir.

Hastanedeki iyi bir hizmet olabilir, her şey zamanla iyileştirilecektir de ama hastanemiz tam kapasite değil. Her şey sahte, personel ise dişini tırnağına takıp çalışıyor. Acile gittiğinizde oradaki doktor ve hemşirelere acıyorsunuz, çok yoğun ve az eleman ile çalışıyorlar.

Mümüne Kuset

“Eminim her şey daha da iyi olacaktır”

Bence doktorlar ve öğretmenlerin ikinci iş yapmaması gerek, bu verimli olmaz. Bana göre randevu sistemine geçilmesi çok güzel oldu, tüm tahliller, filmler ve ilaçları da düzenli alabiliyoruz. Yıllardır bunun olması gerekiyordu. Fakat daha da düzenli olabilir. Özellikle son dönemde hastanedeki sistemde biraz da olsa iyileştirme görüyorum. Doktorlar da sabredip iyileştirmeyi beklesin. Eminim her şey daha da iyi olacaktır.

Özlem Barburoğlu

“Doktorlar da haklı ama olan hep bize oluyor”

Çocuğumun aşısı var, sabah 7’de sıra numarası almak için geldim, sekizde de kayıt için geldim, saat 11 ben hala daha çocuğumla bekliyorum. Bu aşı için üçüncü kez gelişim, her seferinde bir sorun oldu. Bugün doktor muayene etmeye başladı, dört hastadan sonra tüm doktorlar çıktı, sadece toplantımız var dediler o kadar. Ya ne saat geliriz ya neden gidiyoruz söylenmiyor. Halka yansıtılmadan bu sorunlar çözümlenemez mi... Doktorlar da haklı ama olan hep bize oluyor. Devlet hastanelerindeki bu mağduriyetler sanırım hiç bitmeyecek. İnşallah bir an önce uzlaşırlar.

Elif Cemiloğlu

“Yine olan vatandaşa oluyor”

Neden uzlaşamıyorlar, sürekli yeni sistemden bahsediyorlar ama değişen hiçbir şey yok. Sabahtan beridir geldim, aşı için çocuğa. Ama bekliyoruz. Ya aşı olmasaydı da daha ciddi bir rahatsızlık olsaydı ne yapacaktık? Her zamanki gibi son çaremiz özel olacaktı. Burada uzlaşamıyorlar ama özelde her şey yolunda gidiyor. Yine olan vatandaşa oluyor. Biz ev hanımıyız, ya çalışan anneler olsaydık, izin alıp gelseydik, buları hiç yapamazdık. Mecburen özel doktora gitmek zorunda kalacaktık.

Fatma Karataç

“Yıllardır aynı sorunlar, artık hem doktorların hem hastaların memnun olması lazım…”

Yıllardır gelir giderim, beni belediye alır götürür. Kalp doktoru beni görmek isterdi, ancak 15 gün sonraya randevu aldık. Biz yaşlılar için hastane çok zorlaştı. Yıllardır gittiğim kalp doktoru hastaneden çıktı, doktorlar az, olanlar da memnun değil, sonra hastalar da mağdur olur. Sosyal yardım ile geçiniyorum ama her ay 300 TL ilaç parası veriyorum, hastanede hiçbir ilacımı bulamıyorum... 11 çeşit ilaç içerim ancak burada üç çeşidini buluyorum. Geçimimiz zorlandı. Olur olmaz şeyi de yiyemiyoruz, sağlıklı beslenmekte dahi zorlanıyoruz. Yıllardır aynı sorunlar, artık hem doktorların hem hastaların memnun olması lazım… Doktorlara da günah, hastalar çok, yetiştirmiyorlar. Bu ilaç konusuna çare bulmaları çok iyi olur. Devlet bu durumlara bir an önce el atmalı. Geçen hafta kalp doktoru Naciye Hanım anjiyo ameliyatından çıkıp muayeneye geldi, bekleyen tüm hastalara baktı, saati de dolduydu, öğlen oluyordu, "bu insanlara, yaşlılara günah, sabahtan beridir beklerler" dedi ve herkesi muayene etti, geri çevirmedi, çok özverili doktorlarımız da var. Kıymet bilmek gerek. Çok iyi doktorlarımız var, hükümet idare etsin bu doktorlar kaçmasın...

Mustafa Tekbaş:

Doktorlar da haklı ama böyle de olmaz. Doktorlarımız işi bırakıp gidiyor, bize asistanlar bakıp ilaç yazıyor. Bu olmamalı… Hasta olduğumuzda başka çaremiz yok. Bu yönde olan durumlar vatandaşı özele mecbur ediyor. Bu sefer de neden sigorta yatırıyoruz? Diye düşünmeden edemiyoruz. Doktor ihtiyacımız olsa hastaneye mi özele mi gitsek diye düşünüyoruz… Aç kalıp sigorta ödüyorsak bu hak bizim olmalı. Doktorlar da haklı ama bu durum vatandaşa yansımamalı.

SAĞLIK BAKANI YENİDÜZEN'E KONUŞTU



Sucuoğlu: Yapabileceğimiz her şeyi en iyisiyle yapma çalışıyoruz

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ise hassasiyetle üzerinde durduğu konulardan birinin de halkı mağdur etmemek olduğuna değindi ve TIP-İŞ’in yeni bir değerlendirme ile kararını gözden geçirmesi temennisinde bulundu.

Dün gün boyunca acil olan ameliyatların yapıldığı belirten Sucuoğlu, kendilerine ulaşan herhangi bir mağduriyet şikâyeti bulunmadığını da ifade etti.

“Greve gitseler de gitmeseler de 50 yılın eksiklerini bir yılda çözemeyiz” diyen Sucuoğlu, ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve hastanenin birçok ihtiyacına yetişmeye çalıştıklarını belirtti.

Sucuoğlu, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada şunlara değindi;

“Şu ana kadar bir şikâyet gelmedi, acil vakalar hep yapılıyor. Bana şikâyet gelmedi.

Sendika ile diyalogumuz var, dün döner sermaye ile ilgili olan karar yapıldı ve geçti, yakında bakanlar kuruluna getiriyoruz. Sıla Hanım da buna onay verdi. Tabipler yasasını Tıp-İş’ten bekliyoruz.

Müsteşarım tıp iş ile görüştü. Yasalar çerçevesinde yapılabilecek olan her şeye açığız, bunu da biliyorlar.

Yasal altyapı anlamında hedeflediğimiz noktalara ulaşıyoruz. Tıp-iş ile de bu süreçte birlikte çalıştık.

Sağlık bakanlığı açısından sıkıntımız yok. Farklı talepleri de varsa görüşmeye hazırız. Bugün de görüştük.

Grev ne zamana kadar sürecek herhangi bir bilgim yok. Biz altyapıda çok fazla şeyler yaptık, bunlar yılların verdiği sıkıntılardır, tümünü de bir anda çözemeyiz, halen daha vardır ve yapmaya devam edeceğiz.

Yıllardır eksik olan alet ve ihtiyaçlar var, bir kısmı alındı bir kısmı ihaleye çıkıldı, zamanla çözülecek olan şeyler var. Greve gitseler de gitmeseler de 50 yılın eksiklerini bir yılda çözemeyiz.

Yapabileceğimiz her şeyi en iyisiyle yapma çalışıyoruz.

Kapımız her kesime açık, tıp iş ile de görüşüyoruz, müsteşarımla görüşüyorlar. Eminim kimsede bir kötü niyet yoktur.

Hassasiyetle üzerinde durduğum halkımızın mağdur olmamasıdır. İnşallah tekrardan değerlendirme yapıp kararlarını gözden geçirirler.”