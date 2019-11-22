Hem darp, hep tehdit! “Çıktığımda ben bu kızı öldüreceğim”

Polis, zanlının tutuklandığı esnada, “Beni kaç gün tutacaksınız. Ölmüş babamın üstüne yemin ederim çıktığımda ben bu kızı öldüreceğim” deyip, tehditlerde bulunduğunu da mahkemeye aktardı

Eski kız arkadaşını öldürmekle tehdit edip darp eden zanlı N.Ö tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, olguları aktardı. Polis, zanlı N.Ö’nün Özel hayatın gizliliğini ihlal ve Şiddet Kullanma tehdidi suçunu methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlını 2019 yılının Haziran- Ağustos ayları içerisinde sosyal medya hesabı Whatsapp üzerinden görüntülü konuştuğu kız arkadaşının müstehcen resimlerini kendi rızası dışından çekerek, Samsung Galaxy M20 marka telefonuna kaydettiğini anlattı.

Polis, zanlının resimleri 21.11.2019 tarihinde saat 11.28’de whatsapp hesabı üzerinden kız arkadaşına yollayarak, kamuoyuyla paylaşacağını ve polise gitmesini söyleyerek, tehditlerde bulunduğunu belirtti.

“Öldüreceğim be seni unutma bunu hiç, seni öldüreceğim”

Polis, zanlının 19.11.2019 tarihinde saat 23.32’de müştekinin kendisinden ayrılmasını kabullenmediği gerekçesiyle whatsapp üzerinden tabanca resmi atıp, “Bunu o y… polislere göster” diye mesaj atıp, “Öldüreceğim be seni unutma bunu hiç, seni öldüreceğim. Anam avradım olsun seni öldüreceğim…” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı.

Polis, olayın polisin bilgisine 21.11.2019 tarihinde geldiğini ve zanlının ayni gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden alınan derdest emri ışığında tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığı esnada, “Beni kaç gün tutacaksınız. Ölmüş babamın üstüne yemin ederim çıktığımda ben bu kızı öldüreceğim” deyip, tehditlerde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıya ait Samsung Galaxy M20 marka telefonun emare alındığını ve görüntüler ile mesajların belirlendiğini anlattı. Polis, zanlının kız arkadaşını 29.10.2018 tarihinde de Güzelyurt’ta darp ettiğini söyledi. Zanlının mahkemeye gelirken de kız arkadaşını öldüreceğini beyan ettiğini belirten polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan N.Ö tehdit etmediğini iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevine hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.