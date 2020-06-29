Gönyelide meydana gelen ‘adam öldürme’ ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Azat Nurmamedov yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.Veysi Muslu Akdeniz cinayetinde polis yeni bilgilere ulaştı. Polis, zanlının sorgusunda suçunu kabul edip, gönüllü ifade verdiğin, belirtti, evden yüklü miktarda para da çaldığını açıkladı.

Müfettiş Muavini Hüseyin Göymen, cinayetle ilgili olguları anımsattı.

Göymen, 24 Haziran tarihinde zanlı Azat Nurmamedov’un 83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz’i bıçakladıktan sonra, başını defalarca mermer zemin üzerine vurup, boğazını sıkarak taammüden öldürdüğünü anlattı. Polis, ayni tarihte olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine oluşturulan bir polis ekibi tarafından yapılan operasyon sonucu zanlı Azat Nurmamedov’un Ortaköy bölgesinde bulunan bir apartman dairesinde tespit edilip, tutuklandığını söyledi.

Cinayeti itiraf etti

Polis, zanlının sorgusunda suçunu kabul edip, gönüllü ifade verdiğin, belirtti. Polis, 25 Haziran tarihinde 15.15- 17.20 saatleri arasında maktule yapılan otopside maktulün kesici alet yaralanması sonucu gelişen iç organ yaralanması, iç ve dış kanama, künt kafa ve göğüs travması, çoklu kaburga kemikleri kırıkları, beyin kanaması ve asfiksi sonucu yaşamını yitirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının maktulün vücuduna tekme attığını, kafasına tava ile vurduğunu ve maktule ait 2 bin TL, 10 ABD doları, 465 stg, 555 Euro, iki bankamatik karttı ve banka dekontlarını çaldığını söyledi.

Zanlının iddiaları araştırılacak..

Polis, banka dekontları ve kartların Ortaköy bölgesinde tespit edildiğini anlattı. Polis, alınması gereken ifadeler ve olay mahalli ile çevresinde bulunan kamera kayıtlarının incelenebilmesi ayrıca zanlının ikinci ifadesinde de belirttiği bir takım iddialarının araştırılabilmesi için 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Bu işi namusum ve şerefim için yaptım. Telefonda ses kaydım var. İşin içinde başka hiç bir şey yoktur” dedi.

Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.