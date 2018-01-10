Hem çalıştıracak Hem oynayacak

Hüseyin KIRAL

10 yıl aradan sonra Süper Lig’de mücadele etmeye başlayan, ancak ilk devrenin sonunda ligin en alt sırasında bulunan Ozanköy’de yaşanan teknik direktör sorunu ilginç bir şekilde çözüldü. İlk devrenin tamamlanmasına iki hafta kala Seran Kaşif’den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Süleyman Göksu’nun da geçtiğimiz hafta istifa etmesi sonucu boşalan teknik direktörlük görevini A2 takım çalıştırıcısı Cenker Kaya ile çözdü. Ozanköy Kulüp Başkanı Sami Otçuoğlu yaptığı açıklamada, “Ertaç Taşkıran gibi bir golcüyü transfer ederken, bu oyuncunun tecrübelerinden ve elinde bulunan antrenörlük belgesinden yararlanmak istedik. Gelinen nokta da A2 takım antrenörümüz Cenker Kaya’nın elinde bulunan teknik direktörlük diploması ile birlikte takımın başında maçlara çıkacak” dedi. Otçuoğlu, “Cenker hocam A2 takımını antrene ederken, antrenör belgesi elinde bulunan futbolcumuz Ertaç Taşkıran’da A takımını antrene edecek. Cenker hoca ayrıca A takımının maçları sırasında takımın başında ki yerini alacak” dedi.