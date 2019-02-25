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Hellime türkiye pazarı

Hellime türkiye pazarı

KOOP SÜT Genel Müdürü Salih Yücesoylu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü ile imzaladıkları hellim ihracatı anlaşmasını değerlendirdi.

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KOOP SÜT Genel Müdürü Salih Yücesoylu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü ile imzaladıkları hellim ihracatı anlaşmasını değerlendirdi.

KOOP SÜT’ün uzun yıllardır üreticinin sütünü alarak değerlendirdiğini belirten Yücesoylu, bu desteğin artarak devam edeceğini söyledi.

Yaklaşık 2 ay önce Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile imzaladıkları kimyevi gübre anlaşmasında hellim konusunu gündeme getirdiklerini anımsatan Yücesoylu, çok kısa bir sürede tekliflerinin değerlendirildiğini  görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Önümüzdeki süreçte KKTC’de üretilen her türlü macunu ardından da portakalın satışını gündeme getirecekleri belirten Yücesoylu, halkın KOOP SÜT’e güvenmesini istedi.

Yücesoylu, KOOP SÜT’ün uzun zamandır Arap ülkelerine hellim ihracatı yaptığını da anımsatırken, önümüzdeki süreçte en büyük ihracatı Türkiye’ye yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

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