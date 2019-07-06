“Hellimde antibiyotik kalıntıları veya zararlı bakteri yok” 

Kıbrıs Tarım Bakanı Kostas Kadis, Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunarak, İsveç’te hellimde antibiyotik olduğuyla ilgili endişeler konusunda, “hellimde zararlı antibiyotik kalıntıları yok” dedi. Avrupa İlaç Ajansı’nın (European Medicines Agency- EMA) formülde yanlış parametreler kullandığını ve bundan dolayı çiftlik hayvanlarında antibiyotik kullanımı yüksek olan diğer ülkeler arasında Kıbrıs’ı da gösterdiğini söyledi.

Hayvan yeminde yüksek miktarda antibiyotik kullandığıyla ilgili İsveç’te endişe ifade edilmesi üzerine, Kıbrıs peyniri (hellim) ticareti yapan büyük İsveç süpermarketlerinin temsilcileri Kıbrıs'ı ziyaret ettiler; yerel üreticiler ile görüşüp, çiftlikleri ziyaret edip Kıbrıs’taki geleneksel peynir üretiminde kabul edilen kalite kriterleri konusunda güvence aldılar.

Kıbrıs’taki hellim üreticileri, yetkili makamlar ve Kıbrıs Tarım Bakanlığı ise, yapılan düzenli kalite kontrollerinde hellim peynirinde antibiyotik kalıntıları hiç bulunamadığını vurguladılar.

Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Kadis, hellimde hiç antibiyotik kalıntısı bulunmadığını açık ve net bir şekilde vurgulayarak, ayrıca hellimde zararlı bakteri veya insan tüketimi için güvensiz hale getirecek başka herhangi bir madde olmadığını söyledi.