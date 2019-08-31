Hellim ihracatı için görüşmeler devam ediyor

Kıbrıs’ın güneyindeki Tarım ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinin, peynir üreticileri ile sorunların aşılması için yürüttüğü hellim ihracatına ilişkin görüşmeleri özlü bir sonuç elde edilmeksizin devam ediyor.

Kıbrıs’ın güneyinde yayın yağan Fileleftheros gazetesi, bu konuda, hellimin “AB kolektif ticari markasının” iptal edilmesi için başvuruda bulunan şirketin, itirazını geri çekmeye ikna edilmesine ağırlık verildiğini yazdı.

Gazete, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs’ın güneyindeki temsilcileri tarafından Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) Başkanı’na ilettikleri şekliyle, tüccarların taleplerinin büyük ölçüde yerine getirme konumunda olduğunun da görüldüğünü belirtti.

Habere göre Kıbrıs Rum Yönetimi bu konudaki yanıtını yazılı değil sözlü olarak iletecek.

Gazete aynı haberinde ayrıca hellimin, “Menşe İsmi Korumalı Ürün” olarak tescil edilmesine ilişkin olarak Avrupa Konseyi Tarım Konularına ilişkin Komiserin, Eylül ayı içerisinde Kıbrıs’ın güneyine gelerek tüm konuyu ele alacağını yazdı.