Hekimoğlu ve Keleş’e Y.Boğaziçi’nden teşekkür

Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleştirilen 24’üncü Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı ile 4x100 takımında yer alan ve Avrupa ikincisi olma başarısı gösteren milli gururumuz Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş'e başarılarından dolayı plaket verildi. 10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali kapsamında, festival komitesince yapılan açıklamaya göre “Teşekkür plaketi rol model olarak Kıbrıs'tan çıkıp, izolasyonları delerek, Avrupa'da sesini duyuran Yiğitcan Hekimoğlu'nun, özelde spor, genelde tüm alanlar için örnek teşkil ettiğini ve çok önemli bir misyonu üstlendiği ve bu misyonu devam ettirmeleri için” verildiğini bildirdi.