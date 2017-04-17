Tıp-İş yarın sabah 10.00'da Lefkoşa devlet hastanesi önünde eylem gerçekleştirecek.

“Göç Yasası”na son verilmesini talep eden Tıp-İş, hekimlerin yasa uygulamasından çıkarılması da talep etti.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Bugün sağlıkta yaşanan sorunlar, gelen geçen hükümetlerin anayasal yurttaşlık hakkı olan sağlık hizmetlerine karşı olan yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirmemelerinden kaynaklanmaktadır.

Devlet sistematik olarak kaliteli kamusal sağlık hizmetlerini zayıflatmakta, daha az hekimle daha çok hizmet daha düşük maaş baskılarını gün geçtikçe artırmaktadır. 2008 Sosyal Güvenlik ve ardından 27/2010 “Göç Yasası” sonrasında diğer kamu çalışanları gibi hekimlerin de özlük hakları budanmıştır. Kabul edilemez özlük hakları ve kötü çalışma koşulları nedeni ile onlarca hekim istifa etmiştir, önümüzdeki süreçte istifaların artması gündemdedir. “Göç Yasası”nı iptal etmek yerine hekimlerin bir kısmına bir miktar artış yapacaklarını söylemişler ancak bunu bile gerçekleştirememişlerdir. Sendikamız eşit işe eşit ücret şiarından hareketle hekimleri kategorilere ayırmak yerine tümüne eşit, bütünlüklü, gerçek anlamda bir özlük hakkı iyileşmesi ile tam gün sağlık hizmetinin savunucusu olmuştur, olmaya devam edecektir. Üyelerimizle yaptığımız referandum sonucunda Sendikamız eylem kararı almıştır.

Kamu hekimleri, idarenin iki yüzlü, sorumsuz tutumlarından dolayı artık sözün bittiği yerdedir. İdare kamu hekimlerini tasfiye edip ithal hekim/taşeron hekim ile hizmetleri sürdürme sevdasındadır. Bu ülkenin işçisi kendi fabrikasında üretmezse, çiftçisi kendi toprağını sürmezse, öğretmeni kendi çocuklarını eğitmezse, memuru kendi yurttaşına hizmet vermezse ve DOKTORU KENDİ HASTALARINA İYİLEŞTİRMEZSE BU ÜLKE BİZİM OLMAZ.

Talebimiz;

Kaliteli kamu hizmetini her alanda zayıflatan “Göç Yasası”’ndan hekimlerin çıkarılması ve bu yasanın uygulanmasına her alanda son verilmesidir.

Hekimlerin mesleklerinin özellikleri göz önünde bulundurularak tüm hekimlerin bir çatıda toplanacağı yeni Kamu Tabipleri Yasası’nın hazırlanıp ivedilikle uygulamaya girmesidir.

Sağlık özelleştirilemez.

Hastaneler hekimsiz bırakılamaz.

Halkın hastanelerine dokunmayın.

Sağlık yoksul/varsıl bakılmaksızın her insanın hakkıdır.

18 Nisan 2017 (Salı) saat 10:00’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ana giriş kapısı önünde eylemimiz gerçekleşecektir.

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu (a)

Dr. Sıla Usar

(Başkan )