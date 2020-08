Hekimler uyardı: “Enfeksiyon artık toplum içinde”

Devrim DEMİR

Mağusa’da yüksek ateş şikâyeti ile gittiği sağlık ocağında PCR testi pozitif çıkan KKTC vatandaşı “yeni dönemin ilk yerel bulaş endişesi”ni de gündeme taşıdı.

Uzun bir süredir yurt dışı öyküsü olmadığı tespit edilen hasta apar topar tedavi altına alınırken, Sağlık Bakanlığı ‘sporadik’ olarak adlandırdığı vakanın temaslı zincirine ulaşmaya çalışıyor.

Tanınmış bir otelde muhasebeci olarak çalıştığı iddia edilen hastanın yurt dışı bağlantısının olmaması yerel bulaş endişesini de arttırdı.

Yükselen vaka sayısı nedeniyle pandemi kliniğinin dolduğu, covid-19 tedavisi gören birçok hastanın da karantina otellerine sevk edildiği iddia edildi.

Hekimler ‘Sporadik’ vakanın tespit edilmesi ile ‘Yeni bir döneme’ girildiğini ifade ederken, halkı daha tedbirli olması konusunda uyardı.

Vaka sayısının hava ve deniz yollarının 1 Temmuz açılımı ile artış olduğunun gözlemlendiğini ifade eden hekimler, uçuşlarla ilgili yetkililerin bir an önce önlem alarak ‘durdurması’ gerektiğine dikkati çekti.

Yeni öğretim yılının açılımının da bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan hekimler, tüm okullarda covid-19 ile ilgili tedbirlerin alınmadan açılması durumunda önüne geçilemeyecek bir kaosun yaşanabileceğine değindi.

Halk arasında yayılma endişesi…

Hekimler YENİDÜZEN’e konuştu, yeni bir sürecin başladığını ifade etti. Temaslı takibinin ‘Sporadik’ vakanın ortaya çıkması ile güç duruma geldiğini kaydeden hekimler, halkın eskisinden daha çok duyarlı olması gerektiğine değinerek, kalabalık ortamlardan uzak durulması, maske, eldiven ve hijyen kurallarının yeniden hatırlanılması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut:

“Temaslısı olmayan bir hasta”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut, önceki gün bazı şikâyetler ile sağlık ocağına başvuran 1 kişinin yapılan PCR testinde pozitif vaka olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Gürkut, bu kişinin yurt dışına çıkmayan temaslısı olmayan, izlenen bir zincir olmadığına vurgu yaptı.

Bu gelişme ile şuan negatif olduğunu düşünen ancak pozitif olabilecek kişilerin toplum içinde olduğunu kaydeden Gürkut, “Bu yaşanan gelişme toplum olarak önlem almamızın bir kanıdır. Endişelenmeliyiz, faaliyette olan ve kalabalığı sağlayan birçok aktivitelerin yapıldığı gözlemlenmekte. Günlük ve yüksek riskli aktiviteler devam etmekte. 4 Mayıs tarihinden sonra bazı tedbirlerin kaldırılması ile toplum içinde de bir gevşeme söz konusu.”

“Yataklar doldu, hastalar otele aktarılıyor”

Salgın sürecin devam ederken hala toplumu ikna edecek bir ‘Pandemi’ hastanesinin de yapılmadığını ifade eden Doktor Özlem Gürkut, “Ülkemizde vaka olacağını zaten biliyorduk. Hazır olmamız gerekirken hastane adım adım ilerlemekte. Ciddi sıkıntılar yaşanıyor, pandemi hastanesi olarak belirtilen yataklar doldu. Covid’li hastalar yer olmadığı için karantina otellerine aktarılıyor” dedi.

“Toplumdaki gevşeme endişe verici”

Eğitim Bakanlığının okulların açılım konusunda da oldukça hassas davranması gerektiğine işaret eden Gürkut, okullarda maske ve hijyenin kural olması gerektiğini söyledi. Tüm ayrıntıların düşünülmesi gerektiğini kaydeden Özlem Gürkut, “Okullar açıldıktan sonra bir sınıfta vaka çıkması çok sayıda temaslı demektir. Eğitimin şart olduğunu her zaman savunuyoruz, bu süreçte her gün kontroller yapılmalı hastalık sadece bir güne bakar. Toplumdaki gevşeme endişe verici. Önceki gün yüksek ateş şikâyeti ile başvuran ve Covid 19 tanısı konulan hasta tedavi altına alındı. Temaslıları nasıl bulunacak? Durumun hiç basit olmadığı ortadayken, bu hastalık yüzünden birçok insan hayatını kaybetmeye devam ediyor. Sadece risk grubunda olanlar değil, herkes tehlike altında. Covid-19’un hayatımızda olduğu her zaman aklımızda olmalı ve ona göre davranmalıyız” dedi.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Ahmet Varış:

“Enfeksiyon artık toplum içinde”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Ahmet Varış, saptanan ‘Sporadik’ vakanın temaslısı ve yurt dışı öyküsü olmayan bir vaka olduğunu söyledi. Hastanın ateş şikâyeti ile sağlık ocağına başvurduğunu öğrendiklerini belirten Varış, covid-19 tanısı ile tedavi altına alındığını ifade etti.

Yurttaşların bu saatten sonra çok daha fazla dikkatli olması gerektiğine de işaret eden Varış, “Enfeksiyon artık toplum içinde. Bu yeni dönem toplum içinde bulaşın yaygınlaşma habercisi de olabilir. Mutlaka üç ana kurala uyularak davranılmalı. Bu süreçte okullarla ilgili hazırlıklar yapılmadıysa, açılmamalı düşüncesindeyim” dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ:

“Uçuşlar bir iki ay durdurulmalı”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Yağmur Aldağ, ‘Sporadik’ vakanın bir otelde çalışan muhasebe personelinde görüldüğünü ifade etti. Aldağ, hastanın yerel vaka olmadığını otel müşterilerinden de bulaşmış olabileceğini söyledi. Halkın bilinçli olduğunu, ancak halkı yönlendiren devletin bu konuda çok tedbirsiz olduğunu kaydeden Aldağ, kalabalığa neden olan seçim kampanyalarının bir an önce durdurulması gerektiğini ifade etti.

Pandemi hastanesinin de yetersiz olduğunu savunan Aldağ, “Uçuşlar başladıktan kısa bir süre sonra vaka sayısında artış izleniyor. Uçuşların bir iki ay aciller dışında durdurulması gerek. Pandemi olarak kullanılan bölümde yataklar doldu, hastalar karantina otellerine sevk ediliyor” dedi.

“Boyumuzu aşacak olaylar yaşanacak”

Doktor Yağmur Aldağ, okulların bu aşamada açılmasının doğru olmadığını da belirterek, toplumun bağışıklığının ölçülmesi gerektiğini savundu. Bütün vakaların ithal olduğunu da belirten Aldağ, uçuşlara ara verilmediği takdirde ciddi şekilde boyu aşılacak olayların yaşanacağını belirtti.

Bu süreçte yol gösterenin de olmadığını ifade eden Aldağ,” İşimiz çok zor. Devlet ekranı bizi daha da çok zora itiyor. Sağlığın artık nefes alması gerektiği düşüncesindeyim. Başka hastalarımızı ihmal etmeye başladık, covid-19 hastalarına mı yoksa diğer hastalara mı bakalım oldukça endişeliyiz. Bütün imkânsızlıklar içinde çalışıyoruz” dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç:

“Covid-19 halk arasında geziyor ”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Derlen Özgeç, önceki gün tespit edilen vakanın ilk yerel vaka olmadığını, temassız bir hasta olduğunu söyledi. Bu tespit ile Covid-19’un halk arasında dolaştığını ifade eden Özgeç, artık hastalığın boyutunun yer değiştiğini kişisel önlemlerin mutlaka alınması gerektiğini söyledi.

Özgeç, “Okullar 1 Eylül’de açılıma gidiyor. Bu şartlarda, vaka sayısı da dikkate alındığında uzmanlar olarak bir süre daha online eğitim yönünde düzenlemeler yapılmalı. Gözlemlenen şu ki halk rehavete kapıldı, bu süreçten sonra hastalık halk arasında geziyor. Bu noktada yapılması gereken yüksek riskli kalabalık, toplu alanlardan kaçınılması hijyen kurallarına uyulması gerek.”