Didem MENTEŞ

Ülkede mevsim normallerinin üzerinden aşırı sıcaklar yaşanırken, sokakta ekmek kavgası verenler adeta kavruluyor. Kimi zaman 45 dereceyi aşan hava sıcaklığı insanları bezdirirken, özellikle inşaatlarda çalışan işçilerin içler acısı durumu devam ediyor.

İnsan sağlığını tehdit eden aşırı sıcaklar nedeniyle uzmanlar özellikle belirli saatlerde 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması uyarısında bulunurken, Hükümet, arazide görevli emekçilerinin çalışma saatlerini henüz düenlemedi..

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, Çalışma Dairesi’nin saatlerle ilgili çalışmalarını devam ettirdiğini, çıkacak sonucun basına duyurulacağını açıkladı.

Felek: “Yasa uygulanmalı, etkin denetim yapılmalı”

Dev-İş Başkanı Hasan Felek, aşırı sıcakların çalışanlar için iş güvenliği ve sağlık açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Felek, İş Yasası’na göre 15 Mayıs-30 Eylül tarihleri arasındaki yaz dönemi süresince, 12.00-16.00 saatleri arasında düzenleme yapılabileceğini anımsattı.

Hasan Felek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu tarihler arasında belirlenecek bir süre için işyerlerinin kapalı bulundurulmasına yönelik bir karar saptanabilir. Öğle saatlerinde dışarıda, güneş altında çalışmanın yasaklanması, bunun için de etkin bir denetim kaçınılmazdır.”



KTTB: “Sağlık açısından bu aylar için çalışma saatleri yeniden düzenlenmeli”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği de uzun süre sıcağa maruz kalan kişilerin güneş çarpması maruz kalabileceğini açıkladı. Güneş çarpmalarının beyin kanaması ile ölüme neden olabileceğine dikkat çeken KTTB, 10.00-16.00 saatleri arasında zorunlu haller dışında mümkün mertebe dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

KTTB, dış mekanlarda çalışan işçi ve memurların sıcaklardan etkilenmemeleri için işverenlerin çalışma saatlerini bu aylar için yeniden düzenlemeleri ve planlamalarının şart olduğuna işaret etti.

Saner: “Çalışmalar sürüyor”

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, Çalışma Dairesi’nin saatlerle ilgili çalışmalarını devam ettirdiğini, çıkacak sonucun basına duyurulacağını açıkladı.

Saner, kısaca şunları söyledi: “Çalışma Dairesi çalışma saatleriyle ilgili çalışmalar yapıyor. Daha önce CTP-DP döneminde yapılan bir uyguma vardı. Saatler sıfırlandı ama halk uymadı, bu defa devlet otoritesi nerede diye bir sıkıntı yaşanmıştı. Aynı pozisyona düşmeyi istemiyoruz. Bu nedenle Çalışma Dairesi titiz bir çalışma yapmaktadır. Ama bu çalışmanın sonucu ne olur şimdiden bunu kestirmem mümkün değil”





Felek: “Aşırı sıcaklarda güneş altında işçi çalıştırmak yasaklanmalı”



“Son günlerde hava sıcaklığının 44-45 dereceleri bulduğunu ve ortalama olarak 40 derece civarında seyrettiğini göz önüne alırsak, işçilerin tamamen risk koşullarında çalıştırıldığını ifade edebiliriz.”



Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Hasan Felek, aşırı sıcakların, özellikle güneş altında çalıştırılan insanlar için büyük riskler içerdiğini belirtti.

“Bu mevsim koşullarında, hükümetin, emekçileri koruyacak kararlar alması şarttır” diyen Hasan Felek, İş Yasası’nın da buna imkan verdiğini anımsattı.

Hasan Felek şunları söyledi:

“Ülkemizdeki aşırı sıcaklar, işçi sağlığı ve güvenliği ayrıca iş verimliliği yönünde de ciddi sakıncalar içermektedir. Bu sıcaklarda, özellikle de öğle saatlerinde, güneş altında yaptırılan çalışmalar yasaklanmalıdır. Aşırı sıcaklarda çalışan işçiler için iş kazası geçirme olasılığı ve riski de oldukça yüksektir. Yasalarımız yetersiz olsa da yine de bu yönde düzenleme yapmak için imkan vermektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 44. Maddesi tahtında yapılan tüzüğün 7’nci maddesi önemlidir. Bu madde ‘İşyerlerindeki sıcaklık 15 santigrat dereceden az ve 35 santigrat dereceden fazla olmayacak’ ibaresi yer almaktadır. Son günlerde hava sıcaklığının 44-45 dereceleri bulduğunu ve ortalama olarak 40 derece civarında seyrettiğini göz önüne alırsak, işçilerin tamamen risk koşullarında çalıştırıldığını ifade edebiliriz. Hükümet, İş Yasası’nın 36. Maddesine göre 15 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasındaki yaz dönemi süresince ve 12.00-16.00 saatleri arasında belirlenecek bir süre için işyerlerinin kapalı bulundurulmasını, Resmi Gazete’de yayımlanacak bir kararla saptayabilir. Sıcaklıkların en yoğun olarak hissedildiği öğle saatlerinde dışarıda işçi çalıştırılmak yasaklanmalı ve etkin bir denetim uygulanmalıdır.”