Hekimler erken sömestr önerdi, bakanlık "gerek yok" dedi

Dila ŞİMŞEK

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Grip enfeksiyonu hakkında uyarıda bulundu, önlem için okulların daha erken tatile girmesini talep etti. KTSÇHB Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, “Sömestr tatilinin daha fazla zaman kaybedilmeden başlatılması ve bir halk sağlığı sorunu haline gelen grip enfeksiyonlarının yayılmasını engellemenizi talep etmekteyiz” şeklinde konuştu.

Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan, okulların tatil olmasına birkaç gün kaldığını belirterek, erken tatile girmenin müfredat sebebiyle sorun yaratacağını ve buna gerek duyulmadığını açıkladı. Burhan, “Her yıl mevsimsel olarak böyle vakalara özellikle küçük çocuklarda rastlıyoruz. İlgili makamlarla görüşerek, akademik takvimi bu gibi hastalıkların yaygın olduğu dönemi düşünerek hazırlayacağız” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Yakın Doğu İlkokulu ve Levent Koleji Müdür muavinleri, okullarında hem öğrencilerde hem de çalışan kadroda grip yaygın olsa da, eğitim döneminin bitmesine çok az kala tatile erken girmeyi gerektirecek bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Levent Koleji Müdür Muavini Serkan Biran, hastalık sebebiyle okula gelemeyen öğretmenler ve öğrenciler olduğunu, sınavları kaçıran öğrencilere telafi sınavı yapılacağını kaydetti. Yakın Doğu İlkokulu Müdür Muavini Mehmet Süleymanoğlu ise, okulda tedbir aldıklarını, hastalık belirtileri gösteren öğrencilere evde istirahat etmelerini önerdiklerini, sınıflara temizleme jeli koyup düzenli olarak da havalandırdıklarını anlattı.

Yakın Doğu İlkokulu Müdür Muavini Mehmet Süleymanoğlu “Kendimizce tedbir aldığımız için, kendi okulumuz adına erken tatile gerek duymuyoruz”

“Okulumuzda, her yirmi kişilik sınıflarda iki veya üç kişi grip oluyor. Öğretmenlerde de, grip hastalığı sebebiyle okula gelemeyenler mevcut. Biz okulumuz adına bazı önlemler aldık. Grip belirtileri gösteren öğrencilerimizi, ailelerini arayarak hastalığın bulaşmasını engellemek için evlerine gönderiyoruz. Her sınıfa el temizleme jeli koyduk ve öğrencilerin düzenli olarak kullanmasını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra, klima olduğu halde sınıfları devamlı havalandırıyoruz. Devlet okullarına kıyasla sayımız az olduğu için daha az kişi gribe yakalanmış olabilir. Ancak kendimizce tedbir aldığımız için, kendi okulumuz adına erken tatile gerek duymuyoruz.”

Levent Koleji Müdür Muavini Serkan Biran “Okul genelinde, erken tatile girmemize sebep olacak kadar büyük bir salgın yok”

“Grip salgınından, ben de dahil olmak üzere öğretmenler ve öğrenciler etkilendi. Hastalık sebebiyle okula gelemeyen, sınavlara giremeyen öğrenciler oldu. Bu öğrenciler için telafi sınavı yapılacak. Ancak, okul genelinde, erken tatile girmemize sebep olacak kadar büyük bir salgın yok.”

Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan: “Akademik takvim mevsimsel hastalıklar dikkate alınarak düzenlenecek”

“Ders yılı içerisinde sömestr tatiline erken girme gibi düzenlemeleri yapmak çok zordur. Öğretmenlerin uyması gereken bir akademik takvim ve müfredat olduğu için, tatile erken başlamak eğitimin aksamasına sebep olur, öğretmenleri güç durumda bırakır. Zaten 29 Ocak’ta ders kesimi olacak, bir haftadan bile az bir süre kaldı. 31 Ocak’ta da karneler dağıtılacak. Bu sebeple erken tatile girmeyi gerek bulmuyorum. Her yıl yaşanan mevsimsel grip salgınları gibi yine özellikle küçük yaştaki çocukların gribe yakalandığını biliyoruz. Bu konu hakkında, ilgili daire müdürleriyle görüştük ve Sağlık Bakanlığı’na bir yazı gönderdik. Bulaşıcı hastalıkların hastalık tipine göre en çok görülen zamanların tespit edilmesini ve gelecek yıl için akademik takvimin ona göre çıkarılmasını hedefliyoruz. Elimizdeki bu istatistiksel veri ile akademik takvimi mevsimsel enfeksiyonları dikkate alarak düzenleyeceğiz. Bunun daha iyi bir çözüm olduğuna inanıyorum.”

Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nden “Sömestr tatili erken başlatılmalı” önerisi

KTSÇHB Yönetim Kurulu, grip enfeksiyonunun halk sağlığı sorunu haline geldiğini savunarak, daha fazla yayılmasının engellenmesi adına sömestr tatilinin daha fazla zaman kaybedilmeden başlatılmasını talep etti. Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Yönetim Kurulu, grip enfeksiyonunun halk sağlığı sorunu haline geldiğini savunarak, daha fazla yayılmasının engellenmesi adına sömestr tatilinin daha fazla zaman kaybedilmeden başlatılmasını talep etti.

Birlik, ülkede yaklaşık 1 aydan beridir devam eden ve birçok kesimi ama özellikle de çocukları etkileyen grip enfeksiyonlarına yönelik daha fazla kişinin zarar görmesini önlemek adına bazı önerilerde bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin ülkede bir salgın olmadığını, bunların normal grip vakaları olduğunu açıkladığı belirtilerek, “İşin gerçeği maalesef öyle değil. Ülkemizde şu an grip enfeksiyonları ile ilgili ilaçlar tükenmiş durumdadır. Hastalar bu normal grip vakaları dediğiniz enfeksiyonları çok uzun sürede atlatmakta ve birçok hastada sizlerin de bildiğini düşündüğümüz komplikasyonlar oluşmaktadır” ifadeleri kullanıldı. Serbest Çalışan Hekimler Birliği açıklamasında bakanlık yetkililerine şu sorular yöneltildi “Hastaların erken dönemde tanı alabilmesi ve tedavinin planlanabilmesi için ne gibi tedbirler aldınız? Özel hekimlerde muayene olan hastalar tetkiklerini kamu hastanelerinde yaptırabilir mi? Grip tanısı alan hastaların son haftalarda çok büyük ilaç sıkıntısı yaşadığı bilginizde mi? Oseltamivir etken maddeli ilacı özel hekimler hastalarına reçete etmeleri halinde hastalar bu ilaçları nereden tedarik edecektir? Ya da tedarik edebilirler mi? Yoksa özel hekimler hala daha ikinci sınıf hekim muamelesi mi görüyor? Böylece özel hekimlere giden hastaları da mı cezalandırıyorsunuz?” Birlik açıklamasında Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkililerine son 1 ay içinde okula devam edemeyen çocuklar ve öğretmenlerin sayı konusunda sorular yöneltilerek, sınıfların çoğunun grip enfeksiyonundan dolayı boş olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Sömestr tatilinin daha fazla zaman kaybedilmeden başlatılması ve bir halk sağlığı sorunu haline gelen grip enfeksiyonlarının yayılmasını engellemenizi talep etmekteyiz” denildi.