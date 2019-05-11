Hediyenin ‘hesaplısı’ makul

Dila ŞİMŞEK

Anneler Günü alışverişi piyasanın yüzünü az da olsa güldürdü, ekonomik kriz ortamında toplum çoğunlukla hesaplı ürünlere yöneldi. Özel günlerde özellikle giyim ve konfeksiyon mağazaları, çiçekçiler ve kuyumcular umutlanıyor.

“35 – 150 TL arası hediyeler tercih ediliyor” diyen mağaza sahipleri, Türk Lirası’ndaki değer kaybının ekonomide ciddi daralmaya neden olduğunu anlatıyor.



Derya Butik’in Sahibi Derya Alp: “Daha çok uygun fiyatlı kıyafetler tercih ediliyor”

“Anneler Günü için hediye alan birçok insan var. Artık insanlar sadece anneye değil, teyzeye veya kendilerine yakın gördükleri diğer çocuk sahibi kadınlara da hediye alıyor. Hediye paketleri artık hep birkaç tane… Tabii ki daha çok uygun fiyatlı kıyafetler tercih ediliyor. 35 TL’den, 500 TL’ye kadar, herkes bütçesine göre alışveriş yapıyor. En çok satış yaptığımız fiyat aralığı ise 100-150 TL arasında diyebiliriz.”

Fellahoğlu Saat ve Kuyumculuk’un Sahibi Laden Fellahoğlu: “Kuyumculuk sektörü insanlara lüks gelmeye başladı”

“Anneler Günü’nde eskiden çok daha fazla talep görürdük. Ancak Türk Lirası’nın döviz karşısındaki büyük değer kaybı sonrasında kuyumculuk sektörü insanlara lüks gelmeye başladı. Daha çok uygun fiyatlı ürünlere talep var. Biz de insanların cebini düşünerek birçok kampanya yaptık. 500 TL’ye kadar olan ürünler tercih ediliyor. İnsanlarımız genelde hediye alma işini en son dakikaya bırakıyor.”

Anatolia Çiçekçi’nin Sahibi Yelda Türksever: “Satışlarımız biraz hareketlenecek”

“Anneler Günü, örneğin Sevgililer Günü gibi değil… İnsanlar genelde annenin kullanabileceği kıyafet ya da takı alıyor. Anneler Günü’nde çiçek almak herkesin yaptığı bir şey değil. Satışlarımız biraz hareketlendi. Ancak çok büyük bir talep beklemiyoruz. Sadece bizim değil diğer çiçekçilerin de durumunun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Müşterilerin fiyat aralığı ise genelde 50 ile 150 TL arasında oluyor.”