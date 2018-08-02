“Hedefte üç kupa var”

Hüseyin KIRAL

Son iki sezonun şampiyonu Yenicami, bir süreden beridir Lefkoşa Yusuf Kaptan Stadı’nda sürdürdüğü yeni sezon hazırlık çalışmalarını hafta başında Girne’ye taşımıştı. Girne Savoy Hotel’de konaklayan Yenicami kafilesi, Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı ile Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda yeni sezonun ilk kampını gerçekleştirdi. Teknik direktör Sedat Devecioğlu, yıldız futbolcuları Ünal Kaya’nın kampın hemen başında başparmağının kırılması takım arkadaşlarının morallerini bozduğunu, ancak çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti. Siyah beyazlı ekipte Girne kampı dün son bulurken, teknik direktör Sedat Devecioğlu, 27 Ağustos – 1 Eylül 2018 tarihleri arasında Kartepe’de yapacakları ikinci kamp dönemine kadar takımın tüm eksik yönlerinin giderilmesini planladıklarını belirtti.

Devecioğlu: “Kamp boyunca 6 idman yaptık, kampın ardından bu sayıyı 9’a tamamlayacağız”

Yenicami ile Girne’de üç günlük kamp imkânı bulduklarının altını çizen teknik direktör Sedat Devecioğlu, dün tamamlanan üç günlük kamp sürecinde sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman yaptıklarını aktardı. Kampın hemen ardından çalışmalara devam edeceklerini belirten başarılı teknik adam, haftayı ise dokuz idmanla tamamlamayı planladıklarını söyledi. Sedat Devecioğlu, hemen hemen takım kadrosunun üç yabancı oyuncularında belirlenmesi ile hazır olduğunu, bunun yanında Göztepe’de forma giyen oyuncuları Zihni Temelci’nin de izinli olarak bir sezon takımda ki yerini alacak olması güçlerine güç katacağını dile getirdi.

“Lige süper kupa ile başlamak istiyoruz”

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk kampını Girne’de gerçekleştiren Yenicami’de teknik direktör Sedat Devecioğlu önümüzdeki süreç için değerlendirme yaptı. Devecioğlu; “Kampımız oldukça verimli geçti. Oyuncularımın ortaya koyduğu performanstan oldukça memnunum. 27 Ağustos – 1 Eylül 2018 tarihleri arasında Türkiye Kartepe’de bir kampımız daha olacak. Özellikle Türkiye dönüşünde kendimizi lig öncesi çok ciddi bir sınav bekliyor. Bu sınavın bizim için çok ciddi bir sınav. Süper Kupa’yı kazanıp lige öyle başlamak istiyoruz” dedi.

“Üç kupayı da kazanmak istiyoruz”

Sedat Devecioğlu, geçtiğimiz sezonun Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası şampiyonu Cihangir’in de Süper Kupa’yı arzuladığını, bu nedenle kadrosunu koruyarak, takviyeler yapıp güçlendiğinin altını çizdi. Devecioğlu; “Tek maçlık mücadelelerde şansların eşittir. Bu nedenle bu şansı lehimize çevirmek için çok çalışıyoruz. Ancak yine de her şey saha içerisinde belli olacak. Biz, var olan kadromuzu yaptığımız transferlerle daha da güçlendirdik. Bu sezon Yenicami’nin hedefinde yalnızca Süper Kupa değil, lig şampiyonluğu ve Federasyon Kupası da var” ifadelerini kullandı.