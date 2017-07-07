Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in yeni ekibi Merit Alsancak Yeşilova Başkanı Redif Nurel, takımda yaşanan tüm gelişmeleri YENİDÜZEN’e anlattı. Nurel, transferlerin devam edeceğini, yeni sezonda hedeflerinin lige renk katmak ve üst sıralara oynamak olduğunu dile getirdi. Redif Nurel, ‘Hedefsiz takım asla takım olamaz’ yorumunu yaptı.

Nurel: “Yabancı oyuncularla anlaşıldı”

Merit A. Yeşilova takımının başkanı Redif Nurel, teknik heyetin raporu doğrultusunda saha içi çalışmalarına 17 Temmuz Pazartesi günü başlayacaklarını söyledi. Nurel, transfer çalışmalarına son sürat devam ettiklerini gerek yerli, gerekse yabancı oyuncu transferinde sezonun açıldığı güne dek noktayı koyacaklarını ifade etti. Yabancı oyuncular konusuna da açıklık getiren Redif Nurel, 3 yabancı oyuncunun ikisinin daha önceden anlaşmaya varılan Oğuzhan ve Lomana LuaLua olduğunu söyledi. Bu oyuncularla anlaşıldığının bir kez daha altını çizen Nurel, başka alternatiflerin de olduğunu ve teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda sonuca ulaşacaklarını belirtti. Redif Nurel, önümüzdeki hafta içerisinde bir yabancı oyuncunun ülkemize getirilip, imza atacağının da bilgisini verdi.

“Süper Lig’den düşme gibi bir niyetimiz yok”

Redif Nurel; “Bildiğiniz üzere iki yıl öncesine kadar BTM Ligi’nde mücadele ediyorduk. 2015 yılından geçtiğimiz Nisan ayına kadar 3 lig birden yükselerek layık olduğumuz yere Süper Lig’e geri döndük. Bu yıl bizim için çok önemli bir yıldır. Süper Lig’den küme düşme gibi bir niyetimiz yok. Başarıyı yakalamak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Yolun başında elbette ki hedefimizi belirledik. Hedefsiz bir takım asla takım olamaz. Hedefimiz kesinlikle lige renk katmak ve üst sıralara oynamaktır. Hem ligde, hem de kupada başarıyı hedefliyoruz” dedi.

“Hasan Piro kesinlikle A. Yeşilova’nın futbolcusudur”

Redif Nurel tecrübeli kaleci Hasan Piro hakkında yaptığı değerlendirmede oyuncunun Merit Alsancak Yeşilova formasını giymeye devam edeceğini söyledi. Nurel; “Bu konuda kesinlikle tavrımız nettir. Deneyimli kalecimiz Hasan Piro’yu satma veya kiralama gibi bir niyetimiz yoktur. Piro ile geçen yıl anlaştık, anlaşmamız, bu yılı da kapsıyordu. Bu yüzden oyuncu bizim oyuncumuzdur. Piro çok karakterli ve düzgün bir oyuncudur. Herhangi bir sorunumuz olmadı, olmaz. Piro, en az 3 sezon daha yeşil beyazlı formayı giyecek” dedi.

“Aksel’in takımda kalmasını istiyoruz”

Geçtiğimiz günlerde Doğan Türk Birliği’nin, oyuncuları Aksel Kaptanoğlu’nu transfer edeceği haberlerini doğrulayan Merit Alsancak Yeşilova Başkanı Redif Nurel, oyuncunun yapılan teklifi düşündüğünü söyledi. Kendilerinin oyuncudan memnun olduğunu aktaran Nurel, oyuncunun kararına saygı duyacaklarını belirtti. Anlaşma sağlandığı takdirde oyuncuyu Doğan Türk Birliği’ne vereceklerini aktaran Redif Nurel, 17 Temmuz’a kadar bu konuda kendilerine olumlu veya olumsuz bir kararın verilmesini beklediklerini ifade etti. Redif Nurel, Aksel gibi bir oyuncuya ihtiyaçları olduğunu, oyuncunun takımda kalmasını istediklerini de dile getirdi.

“F.Bahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde kamp yapacağız”

Redif Nurel, çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu dile getirerek, Hande Timur’un Fenerbahçe takımı ile yakın ilişkiler içinde olduğunu ve İstanbul’da bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde kamp yapma fırsatı bulduklarını dile getirdi. Yurt dışı kampının büyük bir ihtimalle bu tesislerde yapılacağını aktaran Nurel, Hande Timur’a da teşekkürlerini iletti.

“Sponsorlarımıza teşekkür ederiz”

Tesisleşme konusunda da konuşan Yeşilova Başkanı Nurel, ülkemizdeki tesislerin yetersiz olduğuna dikkat çekerek, Merit oteller grubunun kendilerine yaptıkları katkıların hiçbir zaman küçümsenemeyeceğini söyledi. Nurel, sponsor ve mali yönden sıkıntı çekmediklerini anlatarak, kendilerine gelen desteği en iyi şekilde kullandıklarını ifade etti. Redif Nurel, kendilerine önemli katkılarda bulunan ana sponsorlarına teşekkürlerini sundu.