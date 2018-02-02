Hedefleri yarıştan kopmamak

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de bu sezon zirve mücadelesi veren ve şampiyonluğu hedefleyen iki takım Küçük Kaymaklı ve Doğan Türk Birliği takımları, yarın Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Ligin zirvesi açısından oldukça kritik bir maç olan bu karşılaşma öncesinde hem İltaç Karayel, hem de Caner Oshan YENİDÜZEN’de değerlendirmelerde bulundu. İki teknik adam da, maçın önemine vurgu yaparak, zor bir karşılaşma oynayacaklarına işaret etti.

Karayel: “Kaybetme lüksümüz yok…”

Küçük Kaymaklı teknik direktörü İltaç Karayel Doğan Türk Birliği maçı öncesinde yaptığı değerlendirmede, yarınki maçın son derece önemli olduğuna vurgu yaptı. İki ekibin de geçen hafta kaybettiğine dikkat çeken deneyimli teknik adam, hem kendilerinin, hem de Doğan Türk Birliği’nin maçı kaybetme gibi bir lüksleri olmadığını ifade etti. İltaç Karayel; “Bilindiği üzere bu sezon hem biz, hem de rakibimiz bu sezon şampiyonluğu hedefliyor. Ancak, geçtiğimiz hafta iki ekip de kaybetti. Biz geçen hafta hem kadro kurarken, hem de saha içerisinde oyun anlamında şanssızlıklar yaşadık. Bu hafta şansımız en azından kadro açısından daha iyi vaziyette. Sahamızda olan bu zor maçı ne olursa olsun kazanmak istiyoruz. Hafta başından bu yana, bu maçı dikkate alıyor, çalışmalarımızı o şekilde yürütüyoruz. İki ekibin de kaybetme lüksü yok, o yüzden son derece bir maç hem bizi, hem de onları bekliyor” şeklinde konuştu.

Oshan: “Yarıştan kopmak istemiyoruz”

Doğan Türk Birliği teknik patronu Caner Oshan ise YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede daha uzun bir maraton olmasına rağmen kaybettikleri an puan farkının açılabileceğini ve moral olarak çökebileceklerini belirtti. Caner Oshan; “Küçük Kaymaklı, ligin en güçlü ekiplerinden biri. Çok zor bir deplasmana gideceğimizin bilincindeyiz. Onların da galibiyete ihtiyacı var. Eğer biz bu hafta da kaybedersek puan farkı açılabilir ve en önemlisi moral olarak çökmüş olabiliriz. Eğer böyle olursa bizim için bundan sonraki süreç hiç kolay olmaz. Bu yüzden, maçta galibiyet almamız lazım. Eksik oyuncumuz bulunmuyor. Küçük Kaymaklı’ya da başarılar diler, centilmence bir maçın geçmesini temenni ederim” ifadelerini kullandı.

Girne’de Doğan Türk Birliği kazanmıştı

K-Pet Süper Lig’in ilk devresinde oynanan maçı 4-2’lik skorla Doğan Türk Birliği, kazanmıştı. Doğan Türk Birliği, o maçı kazanıp, sezonun ilk galibiyetini elde etmişti.