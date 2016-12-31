Hedefleri farklı iki takım

Dün, yılın son Süper Lig futbol maçları, çeşitli bölgelerde yapılan karşılaşmalarla tamamlandı. Atatürk Stadı’ndaki karşılaşmada ilk devreyi lider tamamlayan Yenicami, BÜY’ü konuk etti. Maçın favorisi Yenicami, karşılaşmadan rahat bir galibiyet elde ederek, en yakın takipçisiyle puan farkını da dokuza çıkartarak ikinci devre maçları için önemli avataj elde etmiş oldu.

Yenicami oyuna kendinden emin ve rahat başladı. Sekizinci dakikada gelen gol rakibinin moralini bozsa da direncini bozmadı ve maçın sonuna kadar mücadeleyi elden bırakmadı.

Her iki takım arasında gözle görülür kalite farkı var. Böyle maçlarda erken gelen gol veya goller, rakibin her zaman direncini kırar. Dün de BÜY, tüm gücünü ortaya koymasına rağmen, farklı mağlubiyetten kurtulamadı.

Karşılaşma, baştan itibaren tamamıyle Yenicami’nin kontrolünde oynandı. Özellikle maç 2-0 olduktan sonra Yenicami fazla riske girmeden oynamayı tercih etti. Fazla adamla savunma yapan BÜY, önce Hamis’i, Hamis sakatlanıp çıktıktan sonra da Joseph'i önde bırakarak kontra atak geliştirmeyi hedeflese de, Yenicami’nin güçlü savunması karşısında hiç bir varlık gösteremediler.

Her iki takımın hedefleri farklı. O nedenle BÜY, daha çok savunma ağırlıklı oynayıp hiç olmazsa bir beraberlik çıkartabilirim düşüncesindeydi ancak erken gelen gol tüm planları bozdu ve rakibinin gücüne boyun eğmek zorunda kaldı.

Yenicami takım olarak çok iyiydi. Özellikle John için parantez açmam gerekirse, ilk devre yıldızı parlayan ve gol krallığında iddialı konuma gelen oyuncularının başında geliyor. Takımına büyük katkı sağlıyor. Golcülüğünün yanında asist pasları ile de dikkat çeken ve takıma çok katkı yapan bir oyuncu oldu.

Yenicami onbeş maçta bir mağlubiyet, iki beraberlikle, ilk devreyi lider tamamladı. Gösterdiği istikrarlı oyunu ve göze hoş gelen futbolu ile de takdir topladı.

Evet BÜY, dün Yenicami karşısında pek varlık gösteremedi. Takım olarak tüm güçlerini ortaya koymalarına rağmen, güçlü Yenicami karşısında fazla direnemedi. Yenicami ligte rakipleri değil ama yine mücadele hırslarını elden bırakmadan oynamaları dikkat çekti. Güçleri kadar oynadılar ve ellerinden geleni yaptılar. Maç boyunca pozisyon bulamamalarına rağmen oyun disiplininden uzaklaşmadılar. Kısaca iki takım arasında gözle görülen büyük bir fark vardı.

Sonuç olarak sezonun ilk devresi dünkü maçlarla noktalandı. Yenicami ikinci devreye üç maçlık avantajla girecek. Bu önemli bir avantajdır.