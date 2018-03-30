Hedefler farklı amaçlar aynı

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet süper Lig’in 25’inci haftasında hedefleri farklı olan Yeni Boğaziçi ile Yenicami karşı karşıya geliyor. Ligin lideri Yenicami kazanarak şampiyonluk yarışında yara almak istemezken, düşme tehlikesi bulunan Yeni Boğaziçi kendi sahasında oynayacağı bu zor maçtan puan çıkarmayı amaçlıyor.

Kemancıoğlu: “Elimizden geleni yapacağız”

Yeni Boğaziçi teknik direktörü Mehmet Kemancıoğlu yaptığı değerlendirmede, Yenicami maçına çok iyi hazırlandıklarına vurgu yaptı. Siyah beyazlı ekibin bire bir rakipleri olmadığını aktaran Kemancıoğlu, böylesi bir ekibe karşı puan almanın da ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Mehmet Kemancıoğlu; “Bu hafta çok zor bir maça çıkacağımızın bilincindeyiz. Yenicami’nin bire bir rakibimiz olmadığını biliyoruz. Kaliteli oyunculardan kurulu bir ekip oldukları, ligdeki konumlarından belli oluyor. Elimizden geleni yapıp puan veya puanlar almaya çalışacağız. Bu maçtan puan alabilmek, moral motivasyon için de çok önemlidir. Bu karşılaşmada Haşim Girgin ve Hüseyin Genel kart cezalısı olduğundan dolayı forma giyemeyecek. Umarım, bizim için maçtan sonra iyi bir sonuç olur” dedi.

Devecioğlu: “Bu maç bizim telafi maçımız olacak”

Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu ise YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, bundan önceki iki maçta yaşanan puan kayıplarına, bu hafta bir yenisinin eklenmeyeceğini ve bu maçın kendileri açısından bir telafi maçı olacağını söyledi. Sedat Devecioğlu; “Şampiyonluk yolunda yürüyorsak, bu yolun zorluklarını yaşayacağız. Ligde hafife alınacak takım yoktur. Bazen beklenmedik zaman, beklenmedik takım sizden puan alabilir. Bunu geçtiğimiz hafta yaşadık. İki haftadır kaybettiğimiz 4 puanın telafisini yapacağız. Bu maç bizim telafi maçı olacak. Zor bir maç bizi bekliyor. Rakibimizin de puan almak isteyeceğinin bilincindeyiz. Onlar da şiddetle puan isteyen bir takım. Bu yüzden bundan önceki maçlarımızdaki gibi aynı ciddiyetle bu maça çıkacağız. Mücadelede Mehmet Altın ve Emin Atabek kart cezalısı olduklarından dolayı oynayamayacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

İki ekibin de hedefleri farklı

Süper Lig’in adım adım sonuna yaklaştığımız bugünlerde iki ekip de, farklı hedeflerle bu maça çıkacak. Ligde şu ana kadar 51 puan toplayan ve lider konumunda bulunan Yenicami şampiyonluk hedefiyle, ligde şu ana kadar 19 puan toplayabilen ve 15’inci sırada bulunan Yeni Boğaziçi Play Out’a kalma hedefiyle bu maça çıkacak.



