Hedefini şaşıran s-200 füzesi Kıbrıs’a düştü

24 Saatte Neler Yaşandı?



02.25: Taşkent yakınlarında büyük bir patlama oldu, yangın çıktı.

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02.35: Polis, asker ve itfaiye ekipleri bölgeye gitti. İlk tahminler: Helikopter düştü ya da bomba patladı.

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02.36: Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’dan ilk açıklama: Askeri yetkililerimizden aldığım bilgiye göre bu akşam meydana gelen patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter ya da hava aracı değildir.

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03.40: Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olay yerine gitti.

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03.41: Özersay: Taşkent köyü yakınındaki olay yerine giderek patlama ertesinde bölgede bulunan parçaları yetkililerimizle birlikte inceledik. İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı (füze) olduğuna işaret etmektedir.

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03.42: Askeri cismin üzerinde Rusça yazılar olduğu iddia edildi.

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03.50: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi olay yerinde. Olay yeri, geniş güvenlik şeridi ile donatıldı.

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03.54: Taşkent sakini Behçet Erişken, Kanal SİM özel yayınında: “3 kez patlama oldu. Ateş topu gibi kıpkırmızı ışık vardı. Şapka şeklindeydi, döne döne geldi”

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04.02: Taşkent’e düşen cismin, S-200 füzesine ait bir parça olduğu iddia edildi.

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04.02: Cumhurbaşkanı Akıncı: “Bizim dışımızdan gelen askeri bir aletle karşı karşıyayız. Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri. Barışın ve huzurun ne kadar önemli olduğunu bu hadise de gösteriyor”

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05.34: Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi: Düşen cisim radarlara takılmadı, uçuş trafiğinde hiçbir aksama yok.

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05.34: Başbakan Ersin Tatar: Cismin ne olduğu inceleniyor.

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08.40: Taşkent’e düşen ve füze olduğu üzerinde durulan cisimle ile ilgili bir parça da Dikmen’de bulundu.

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08.48: Başbakan Ersin Tatar: “Taşkent köyümüz ve ülkemiz dün gece havada patlayan ve füze olduğu üzerinde durulan bir cismin düşmesi ve yangın çıkması dolayısıyla ciddi bir tehlike atlatmıştır.”

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09.52: Kıbrıs Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Beşparmaklardaki (Taşkent’teki) patlama için ilgili tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu söyledi.

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10.00: CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman da Taşkent’te inceleme yapmak için bölgeye geldi.

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10.07: Taşkent ve Dikmen’in ardından ‘füze’ olduğu açıklanan cisimle ilgili iki parça da Görneç’te bulundu.

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10.10: Bakanlar Kurulu özel gündemle toplandı.

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10.37: Özersay: Yapılan incelemelerde Temmuz 2018’de Türkiye’de Gaziantep’e düşen S-200 tipi Rus yapımı füze üzerinde yazan ifadeler ile dün akşam ülkemize düşen füze üzerinde yazan ifadeler aynı. İlk tespitleri bunun bir S-200 füzesi olduğu yönünde.

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10.50: Dikmen’e düşen, yakıt tankını ateşleyen parça, askerler tarafından alındı, sivil bir aracın bagajına konuldu. Füze parçası askerler tarafından elle taşınarak, Taşkent’teki füzenin yanına getirildi.

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10.58: Erhürman: Bölgede barış sağlanamadığı müddetçe kimse kendini güvende hissetmeyecek. Parçalar farklı bölgelere yayıldı. Tek sevindiğimiz nokta, insanların yaşadığı bölgeye düşmemesi. Şu anda GKK ve PGM duruma hakim.

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11.20:

Bakanlar Kurulu: Taşkent-Güngör arasındaki bölgeye düşen cismin S-200 füzesine ait parça olduğu kesinleşti, Bakanlar Kurulu kanadından ‘panik olmayın’ açıklaması geldi.