Hedefine kim ulaşacak?

K-Pet Süper Lig’de son 3 haftaya girilirken heyecan artıyor. Şampiyonluk yarışında Yenicami önemli bir avantajı elinde bulundururken, takımlar aynı zamanda alt sıralardan kurtulma, Play-out oynamama ve ilk etapta ligden direk düşecek iki takımdan biri olmama yönünde hesaplarını yapıyorlar.

Şampiyonluk yarışında ipler Yenicami’nin elinde

Şampiyonluk yarışında Yenicami’nin en yakın takipçisi Doğan Türk Birliği önünde 3 maç kala 5 puanlık bir avantajı söz konusu. Siyah beyazlılar ligde kalan üç karşılaşmasında Gençlik Gücü , Cihangir ve Türk Ocağı ile karşılaşacak. Yenicami’nin kalan maçlarını Play-out dışına çıkma mücadelesi veren ekipler ile oynayacak olması, beraberinde zorlu bir fikstürü getiriyor. Yenicami’nin en yakın takipçisi Doğan Türk Birliği ise kalan haftalarda Yenicami’nin puanlar kaybetmesini ve galip gelerek az da olsa şampiyonluk şansını sürdürme hesapları yapıyor. Doğan Türk Birliği son üç haftada Baf Ülkü Yurdu, Lefke ve GAÜ Çetinkaya ile karşı karşıya gelecek. Ligde şampiyonluk ihtimali oldukça düşen Çetinkaya ise son üç haftada Merit Alsancak Yeşilova, K.Kaymaklı ve Doğan Türk Birliği ile karşılaşacak.

Rahat takımlar

Ligde rahat bir konumda yer alan üç ekip bulunuyor. Bu ekipler arasında topladığı puan bakımından en rahat konumda olan takım Binatlı. Binatlı’nın ardından Merit Alsancak Yeşilova geliyor. Küçük Kaymaklı da bu ekiplerle beraber yer alıyor.

Play-out dışında kalma hesapları

An itibarı ile Play-out potası dışında yer alan ancak henüz matematiksel olarak rahatlamayan takımlar arasında Baf Ülkü Yurdu, Lefke, Cihangir ve Türk Ocağı bulunuyor. Play-out potası içerisinde yer alan ekipler ise Mağusa Türk Gücü, Gençlik Gücü, Gençler Birliği ve Yeni Boğaziçi olarak görülüyor. Yeni Boğaziçi’nin kalan maçlarda Play-out potası dışına çıkmayacak olması kesinleşirken, Gençler Birliği’nin de oldukça zor görünüyor. Ancak Mağusa Türk Gücü ve Gençlik Gücü’nün kalan haftalarda alacağı sonuçlara göre Play-out dışında sezonu bitirmesi mümkün. Zira bu ekiplerin üzeründe bulunan ekiplerin de Play-out içerisinde yer alması söz konusu.

Direk düşme hattı

Haftayı son iki basamakta tamamlayan Ozanköy ile Yalova da kalan umutlarını son 3 haftaya taşımış durumda. Ancak son basamakta yer alan Ozanköy’ün Play-out içerisinde yer alma ihtimali zor ama imkansız değil. Zira, Yalova’nın Play-out içerisinde yer alma şansı devam ediyor. Bu ekiplerin alacakları sonuçlar alt sıraları şekillendirecek. Takımların kalan son 3 karşılaşmaları şöyle:

Yenicami

G.Gücü (D)

Cihangir

Türk Ocağı (D)

Doğan Türk Birliği

Baf Ülkü Yurdu (D)

Lefke

GAÜ Çetinkaya (D)

GAÜ Çetinkaya

Merit A. Yeşilova

K.Kaymaklı (D)

Doğan Türk Birliği

Binatlı

Türk Ocağı (D)

Mağusa Türk Gücü

G.Birliği (D)

Merit A. Yeşilova

GAÜ Çetinkaya (D)

G.Gücü

K.Kaymaklı

K.Kaymaklı

Lefke (D)

GAÜ Çetinkaya

Merit A. Yeşilova (D)

Baf Ülkü Yurdu

Doğan Türk Birliği

Ozanköy (D)

Y.Boğaziçi

Lefke

K.Kaymaklı

Doğan Türk Birliği (D)

Ozanköy

Cihangir

Yalova

Yenicami (D)

G.Gücü (D)

Türk Ocağı

Binatlı

Yalova (D)

Yenicami

Mağusa Türk Gücü

Y.Boğaziçi

Binatlı (D)

Yalova

Gençlik Gücü

Yenicami

Merit A. Yeşilova (D)

Cihangir

Gençler Birliği

Ozanköy

Y.Boğaziçi (D)

Binatlı

Yeni Boğaziçi

Mağusa TG (D)

G.Birliği

Baf Ülkü Yurdu (D)

Yalova

Cihangir (D)

Türk Ocağı

Mağusa TG (D)

Ozanköy

G.Birliği (D)

Baf ÜY

Lefke (D)