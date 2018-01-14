“Hedefimize doğru yürüyoruz”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de ilk devreyi lider Yenicami’nin 1 puan gerisinde 2’nci sırada tamamlayan Binatlı’da Başkan Orsel Neşe, ligin ilk devresini değerlendirdi. Neşe, ilk devrede özellikle kendi evlerinde oynadıkları maçlarda önemli puanlar kaybettiklerini hatırlatarak, ikinci devre bu kayıpların yaşanmamasını temenni etti.

Neşe: “İlk devrede çok şanssızlıklar yaşadık”

Binatlı Başkanı Orsel Neşe YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, ilk devrede çok şanssızlıklar yaşadıklarını ve özellikle kendi evlerinde oynadıkları bazı karşılaşmalarda önemli puanlar kaybettiklerini söyledi. Bu sürecin kısa sürede bittiğini aktaran Neşe, geniş kadro kurmalarının en büyük şansları olduğunu aktardı. Orsel Neşe, ikinci devrede aynı şansızlıkları yaşamamalarını da temenni etti.

“Umarım, sezon sonu şampiyonluk kutlarız”

Başkan Neşe, sezon başında kendilerine şampiyonluk hedefini koyduklarını aktararak, bu zor yolculukta yola devam ettiklerini ifade etti. Orsel Neşe; “Sezon başında koyduğumuz ana hedef hatırlayacağınız üzere şampiyon olmaktı. Geriye dönüp ilk devreye baktığımızda devreyi ikinci sırada bitirdik ve liderle aramızda sadece 1 puan var. Bu yol, zorlu ve uzun bir yoldur. En küçük bir olumsuzlukta moraliniz bozulursa elbette ki başarılı olamazsınız. Biz, hedefimize doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Gerek kadro kurarken yaptığımız hamleler, gerekse sahadaki çalışmalarımızı hep bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Biz, hedefimize doğru emin adımlarla yürüdüğümüzü düşünüyoruz. Umarım, sezon sonunda mutlu sona biz ulaşırız” dedi.

“Bir transfer daha yapabiliriz”

Binatlı başkanı Orsel Neşe transfer konusuna da değindi. Neşe; “Sezon başında gerçekten kaliteli bir kadro kurduk. Geçen yıllardaki kadromuzu da genel anlamda koruduk ve oldukça geniş bir kadromuz var. Devre arasında Gençler Birliği’nden Mehmet Erol ve Şenol Şöför’ü kiraladık. Bu oyuncularla gücümüze güç kattık. Yabancı oyuncularımızdan da oldukça memnunuz. Bir transfer daha yapabiliriz. Bu transferi yerli düşünüyoruz. Eğer şartlar uygunsa defansif bir orta saha alma düşüncemiz vardır” ifadelerini kullandı.