Batın Ekiz

Mağusa Türk Gücü altyapı koordinatörü Kemal Okta, YENİDÜZEN’e altyapı faaliyetleri ile ilgilibilgi verdi. Mağusa Türk Gücü’nün geleceğine yönelik konular, altyapıdan A2’ye kadar birçok konu hakkında konuşan Okta, “Hedefimiz yukarıya oyuncu kazandırmak” dedi.

Batın Ekiz: Akademi sizden önce nasıldı ? Şimdi nasıl ? Ve hedefleri neler ?

Kemal Okta: “İlk geldiğimizde akademimiz çökmüş durumdaydı.Karmaşık bir düzen vardı.Bunların üstesinden camia olarak yönetimimizin desteği ve saha avantajımızıda kullanarak geldik ve yeni bir oluşuma girdik.Gece-gündüz çalışarak akademimizi toparladık ve bu günlere geldik. Genel olarak hedefimiz altan yukarıya oyuncu kazandırmaktı.Bunu yaparken ana felsefemiz olarak çıkaracağımız oyuncuların yeteneklerine ve karakterlerine dikkat ediyoruz.”

B.E: Altyapıda yeterli antrenörlere sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz ?

K.O: Akademimizde birbirinden değerli ve tecrübeli 8 adet, bunun dışında A2 ve U15 takımlarımızda 2 adet antrenörümüz görev yapıyor. Ayrıca 2 mevcut kaleci antrenörümüz var. Çok zengin potansiyele sahip bir antrenör kadrosuna sahibiz, bu da hedefimize doğru gitmemizdeki en büyük artımızdır.”

B.E: Yetenekli oyuncularınız var mı ?

K.O: Şu an 2005-2006-2007-2008 gruplarında adanın en yetenekli oyuncu sınıfına sahibiz. Bunun yanında akademimizde her yaş grubumuzda toplam 10 kalecimiz var. Adanın en iyi kaleci potansiyeline sahibiz. Yalnız, yetenekli oyuncuların bulunduğunu söylerken bunun bir dayanağı vardır. Bu dayanak ise adamızda ve ülke dışında katıldığımız turnuvalarda üstün başarılar göstermemizdir. Yalnız bazı takımlar, turnuvalarda gösterdiğimiz başarılardan dolayı bizi düzenledikleri organizasyonlara davet etmiyorlar. Buna saygı duyuyoruz.”

B.E: U15 takımınızda durum nedir ve hedefleriniz nelerdir ?

K.O: U15’te durumumuz akademiden daha karışıktı. Eskiden beri gelen sadece 5 oyuncumuz vardı. U15’te ilk hedefimiz önümüzdeki U15 ligini altyapıdan yetişip gelen çocuklarımızla iyi bir yerde bitirmek, fakat daha sonraki zamanlarda ise hedefimiz şampiyonluğa oynamak olacak. Bu sene bizim için bir geçiş dönemi, kadromuzu daha çok 2005 doğumlu oyunculardan kurarak onları yetiştirmek ve hazırlamak istiyoruz. Şu anda U15 takımımızın başında Ali Samancıoğlu hocamız var. Çok başarılı, disiplinli ve kendini ispat etmiş bir hoca. Kendisinden beklentilerimiz oldukça büyük.”

B.E: Oyuncularınız sadece Mağusa bölgesinden mi ?

K.O: Oyuncularımız sadece Mağusa içinden değil. Lefkoşa’dan Karpaz’a dahil birçok oyuncu kaliteli bir eğitim almak için MTG Akademi’yi tercih ediyorlar. Mağusa dışından akademimize gelen birçok oyuncumuz mevcut.”

B.E: A2’de ki durumunuz nedir ?

K.O: A2’ye Kamil Arifoğlu hocamız bakmaktadır. Kendisi bu ülkeye birçok yetenek sunmuş bir hocadır. Eskiden Mağusa Türk Gücü’nde oynamış ve şampiyonluklar yaşamış bir hocamızdır. Onu da bu sene yuvaya kazandırmaktan ayrıca mutluyuz.

A2’de geçmiş senelerde U15’te olduğu gibi birçok kiralık oyuncuyla lige başlıyorlardı. Bu sene kiralık oyuncu dönemini kapattık. Artık A2’de oynayan her oyuncumuz kulübümüzün lisanslı oyuncusudur. Bu sene A2 takımımızda da bir geçiş dönemi yaşayacağız.

Takımımızın yaş ortalaması bayağı aşağılardadır (16.8). Çocukların tecrübe kazanması, 16.8 yaş ortalamasıyla A2 liginde bu performansı göstermesi, bizim için bir başarıdır. Sezon başından bu yana gözle görülür şekilde bir gelişim kaydetmiş ve etmeye devam edecektir.

Bünyemizde birçok yeni oyuncu bulunmaktadır. Şimdiye kadar 20 filiz lisans çıkardık. Filiz lisans çıkardığımız her oyuncumuz çok yeteneklidir.

B.E: Mağusa şehrine birşey söylemek ister misiniz ?

K.O: “Mağusa halkına bu zamana kadar bize güvendikleri ve çocuklarını emanet ettikleri için öncelikle teşekkür ediyorum. 5 ay öncesine kadar akademisi düzensiz olan bir kulübe, bize inanarak çocuklarını teslim ettiklerinden dolayı teşekkür ederim. Onlarla beraber profesyonel düzeni, bu ortamı ve bu akademiyi tekrardan ayağa kaldırdık. Bize güvendikleri için teşekkür ediyoruz ve güvenlerini boşa çıkarmadığımız içinde bütün ekibimle ayrıca gurur duyuyorum.”

Gerçekten bu zor günlerde yönetime geldiğim ilk günden bu yana bana destek verenlerin yanında destek vermeyenlerde vardı. Onlarında bir gün doğruyu bulup yanımızda olacaklarından şüphem yok. Herkese kapımız açık.”

B.E: Bunları yaparken en büyük destekçileriniz kimlerdi ?

En büyük destekçilerim tabiki Mağusa Türk Gücü yönetim kurulu ve birbirinden değerli, gelecek vaad eden altyapı hocalarımız. Ayrıca altyapıdan sorumlu Enver Karakaya ve Fırat Özatila abime teşekkürlerimi sunarım. Yine bizi kırmayıp zor günlerde A2 görevini devralan Kamil Hocaya, U15 görevini üstlenen Ali Hocaya ve bize inanıp hedeflerimiz doğrultusunda çalışan hocalarımıza teşekkür ederim. Ayrıca bizlere inanıp fedakarlık yapan bütün ailelerimize çok teşekkür ederim.

Son olarak ise; TEK GERÇEK MAĞUSA TÜRK GÜCÜ”