“Hedefimiz ve amacımız ülkemizi tanıtmak”

Dila ŞİMŞEK

Mehmet Günkut, 30 sene önce babasının kurduğu Günkut Ajans’ta, ülkenin dış ülkelerle olan sosyal ilişkisini arttırmak için canla başla çalışıyor.

37 yaşındaki Günkut, şimdiye kadar defalarca dünya çapındaki organizasyonlarda yer aldıklarını ve bunu sürdüreceklerini söylüyor.

Günkut, Amerika’da Arizona State University’de yükseköğrenimini tamamladıktan sonra ülkeye dönerek farklı kurumlarda görev almış. Şu anda ülkenin en köklü ve en eski ajansı olan, babası Bülent Günkut’un kurmuş olduğu Günkut Ajans’ta birçok konuya destek veriyor.

Günkut, “Bir üniversitede dış ilişkiler müdürü olarak görev yaptıktan sonra, Lefke Avrupa Üniversitesi Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev almaya başladım. Yedi senedir burada çalışıyorum. Bu sayede anne babam, sevdiğim dostlarım ve kardeşim ile de vakit geçirebiliyorum” diyor.

“Babamın kurduğu ajans, annemin de desteği ile bugünlere geldi”

Ajansın 30 yıldır ülkenin en eski ve köklü ajansı olarak çalışmaya devam ettiğini belirten Günkut, “Ajansı 1980 yılında babam Bülent Günkut kurdu, annemin de destekleriyle bugünlere geldi. Birçok saygın akademisyen, iş insanı, diplomat, kariyerlerinde çok iyi yerlerde olan kişileri topluma kazandıran bir ekoldür. 34 yıllık Miss Kuzey Kıbrıs, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Himayelerinde gerçekleşen ve Kuzey Kıbrıs’ın en uzun soluklu sosyal farkındalık organizasyonu olan Bay Kuzey Kıbrıs da var. Bunlara ek olarak 1982 yılından günümüze Yılın Gençleri yarışması yanında uluslararası alanda ülkemizin tanınma ve tanıtma seferberliğinde büyük katkı koyan 5 kez Miss Pearl of Europe ve 7 kez Miss Peace International prodüksiyonlarımız arasında yer alıyor” diye anlatıyor.

“Ülkemiz üzerindeki tüm ambargolara rağmen, illa da Kuzey Kıbrıs diyoruz”

Ülkesini seven biri olarak kültüre ve değerlere sahip çıkmak adına prodüksiyonlarının ‘amaçlı ve anlamlı güzellik’ ilkesi ile sürdüğünü söylüyor.

“Her ne kadar farklı bir alanda kariyerim devam etse de Günkut Ajans adı ve babamın topluma kattığı tüm prodüksiyonları yaşatmak en büyük ilkem ve misyonumdur” diyor.

Sanılanın aksine, model veya manken yetiştirmek gibi bir görev yapmadıklarını ifade eden Günkut, en büyük misyonlarının ülkenin tanınması ve gençlere katkıda bulunmak olduğunu kaydediyor. “Ülkemiz üzerindeki tüm ambargolara rağmen, illa da Kuzey Kıbrıs diyerek adımızı ülkemizi kültürümüzü uluslararası arenada duyurmak 1987 yılından günümüze 30 yılda 80 dünya temsiliyeti ilkemizle devam ediyor ve edecek de…” diye devam ediyor.

“Kasım ayında da 30 yıl aradan sonra ilk kez Miss Model of The World’de yer alacağız”

Şimdiye kadar birçok kez dünya çapında organizasyonlarda yer aldıklarını, Kuzey Kıbrıs’ı temsil eden tüm Ajans modellerine teşekkür ettiğini ifade ediyor. Günkut, “Bu yolculukta başta tüm Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıslarımız bu ilkelerimizi benimsemiş ve yürek vermiş kişiler. Kasım ayında dünyanın en prestijli modellik yarışması olan ve Çin Kültür Bakanlığı tarafından desteklenip onaylanan “31. Miss Model of the World 2019” finalinde 30 yıl aradan sonra Kuzey Kıbrıs olarak yer alacağız. Bu bizler ve ülkemiz için büyük bir gurur Çin gibi katı kuralları olan bir ülke bizleri Kuzey Kıbrıs olarak davet almamız ülkemiz adına büyük bir gurur ve onurdur” şeklinde konuşuyor.

“40 yıldır farkındalıklar üzerine yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizi devam ettirmek en büyük hedefimiz”

Günkut sözlerine şöyle devam ediyor: “Sosyal farkındalıklar ve toplumumuz için amaçlı organizeler düzenlemek bizim misyonumuz. Bu doğrultuda projelerimiz artacak ve Güzellikler arenasında, politika ve güzelliklerin karıştırılmayacağı günler diliyorum. 40 yıldır farkındalıklar üzerine yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizi devam ettirmek en büyük hedefimiz. Babamın en sevdiğim sözüyle bitirmek istiyorum “Kalite asla tesadüf değildir” bunu asla unutmayalım”