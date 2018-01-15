“Hedefimiz üst sıralarda bitirmek”

YENİDÜZEN Spor Servisi

K-Pet Süper Lig’in Girne ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova’nın Başkanı Redif Nurel, YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu. İlk devrede alınan sonuçlara dikkat çeken Nurel, bu sonuçlardan memnun olmadıklarını ve ikinci devrede toparlanıp ligi ilk beş içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Nurel: “İstikrarı bir türlü yakalayamadık…”

Merit Alsancak Yeşilova Başkanı Redif Nurel, YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede ilk devrenin kendileri açısından pek iç açıcı geçmediğini söyledi. Bir türlü istikrarın yakalamaması ve peş peşe sakatlanan oyuncuların olmasının moralleri ilk devre için biraz bozduğunu belirten Nurel, bu durumun maç sonuçlarına da yansıdığını ifade etti. Nurel, şu anda yapılan tüm çalışmaların, ikinci devre daha iyi bir takım olması olduğunu da yineledi.

“Hedefimiz ilk beş içerisinde yer almak”

Redif Nurel, ligi ilk beş sırada bitirmeyi ve kupada da iddialı bir takım olmayı hedeflediklerini belirterek, bunu yapacakları güçte olduklarını ifade etti. Nurel; “İkinci devre için çalışmalarımız hem saha içerisinde, hem de kadro oluşturmada devam ediyor. Biz kadro kurmada hem bu yıl, hem de ilerleyen yıllar için bize verim verebilecek oyuncular arıyoruz. Gerçekten güçlü bir ekibiz ve biraz zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Hem ligde, hem de kupada iyi sonuçlar alma kapasitemiz var” dedi.

“Taraftarlarımız bizi izlemeye devam etsin”

Merit Alsancak Yeşilova Başkanı Redif Nurel; “Takımımız bu sezon lige yeni yükselmesine rağmen, bu kısa sürede gerçekten önemli olaylara imza attık. Sezon başında kaliteli oyuncular adaya getirerek, var olan gücümüze güç kattık ve herkes bizi konuştu. Maçlarımız gerçekten güzel ve zevkli geçiyor. LuaLua, Binya, Billy Mehmet gibi oyuncuları izlemek için başka yerlerden de seyirciler geliyor. Bu bizim için gurur vericidir. İlk yarıda taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. İkinci devre için de en büyük temennimiz taraftarlarımızın bizi izlemeye devam etmesidir” ifadelerini kullandı.

“Remzi ve Çağrı’ya verdiğim sözü yerine getireceğim”

Merit Alsancak Yeşilova Başkanı Nurel, Küçük Kaymaklı Başkanı Hasan Tosunoğlu ile geçtiğimiz gün federasyon binasında Remzi ve Çağrı konusunda anlaşma sağladıklarını hatırlatarak, iki oyuncuya da söz verdiğini ve bu sözü yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi. Oyuncuların kendilerinde oynamak istediğini de belirten Nurel, bugün bu konuda çalışmaların son bulacağını sözlerine ekledi.



