“Hedefimiz, üst sıralara oynamak”

YENİDÜZEN Spor Servisi

Bu sezon BTM 1. Lig’de mücadele edecek olan Aydınköy’de, yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Takımın golcü oyuncularından Şükrü Koçar, düşüncelerini YENİDÜZEN’e aktardı. Koçar, geçen sezon kurdukları takımı bozmadıklarını, bu sezon hedeflerinin yine sıralara oynamak olduğunu söyledi.

Koçar: “İyi bir ortamımız var”

BTM 1. Lig ekiplerinden Aydınköy’ün golcü oyuncusu Şükrü Koçar, iyi bir ttakım olduklarını ve baaşarılı olacaklarına inandığını söyledi. Koçar; “Çalışmalarımız yoğun bir şekilde geçiyor. Geçen sezonun takımını bozmayıp bir kaç takviyeyle kadromuzu güçlendirdik. Takım içinde güzel bir aile ortamımız var. Yetenekli ve kaliteli futbolculara sahibiz. Çok çalışarak ligde gelebileceğimiz en iyi yerlere gelmek istiyoruz. Cengiz hocamızın da dediği gibi, hedefimiz zirveye oynamak. Bunu hep birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

Geçen sezon terfi etmişti

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi 7’nci grubu’nda mücadele eden Aydınköy, Sezonun son maçında en büyük rakibi Akçay ile sahasında final maçı oynamış ve maçı kaybetmişti. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) sonraki süreçte 2’nci gelen takımların da bir üst lige terfi etmesini kararlaştırmasıyla Aydınköy, bir üst lige terfi etmiş oldu.