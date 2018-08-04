Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gönyeli’de yeni sezon hazırlıkları süratli biçimde devam ediyor. Takımın teknik patronu Emre Perçinci, çalışmaları hakkında YENİDÜZEN’e bilgiler verdi. Perçinci, temel hedeflerinin Süper Lig’de kalmak olduğunu ifade etti.

Perçinci: “Çalışmalarımız yoğun geçiyor”

Gönyeli teknik direktörü Emre Perçinci yaptığı değerlendirmede, Temmuz ayının ortasından bu yana çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Gönyeli Sahası’nın bakımda olduğundan dolayı orada idmanlarını yapamadıklarını belirten Perçinci, idman için sürekli olarak farklı sahalara gittiklerini söyledi. Sürekli farklı sahada idman yapmanın bir dezavantaj olduğunu dile getiren Perçinci, bunun avantajlı yanlarının da olduğunu, en önemli olayın da, sürekli yapılan yolculuklarda takım oyuncularının kaynaşması olduğunu kaydetti. Haftada 4 antrenman yaptıklarına işaret eden Emre Perçinci, başarının ancak çok çalışmayla yakalanabileceğini sözlerine ekledi.

“Hedefimiz Süper Lig’de kalıcı olmaktır”

Gönyeli teknik patronu Perçinci, bu sezon için hedeflerinin Süper Lig’de kalıcı olmak olduğunu söyledi. Emre Perçinci; “Bizim genç bir kadromuz var. Bu genç oyuncuları önce tecrübe edindirmek istiyoruz. Bir şeyi sıfırdan hayal etmelisiniz. Takılmak istemezseniz merdivenleri teker teker çıkarsınız. Bizde de durum budur. Büyük paralara transferler yapamıyoruz. Gerçekçi olmak gerekirse, temel hedefimiz Süper Lig’de kalıcı olmaktır. Hem saha içi, hem de masa başındaki çalışmalarımız bu yöndedir. Umarım sezon sonu bunu başarırız” dedi.

“Savunmaya takviye yapacağız”

Emre Perçinci, oyuncu transferi konusunda da verdiği bilgide, savunmaya iki oyuncu transfer etmek istediklerini söyledi. Geçtiğimiz sezon Yenicami’de forma giyen John Okoli ile anlaştıklarının bilgisini veren Perçinci, oyuncunun ülkesinden 11 Ağustos’ta döneceğini ve takıma katılacağını ifade etti. Yabancı oyuncu konusunda çalışmalarını sürdüren Gönyeli, bir dönem Cihangir forması giyen Charles Teiko Folley’i de adaya getirdi. Takımın dünkü antrenmanını izleyen Ganalı oyuncu, önümüzdeki günlerde imzayı atacak.

“Kartepe kampı 28 Ağustos’ta başlıyor…”

Gönyeli teknik direktörü Perçinci, 28 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında Kartepe’de kampa gideceklerini söyledi. O güne kadar kuvvet ağırlıklı çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceğini aktaran genç teknik adam, Kartepe’de de teknik ve taktik anlamda çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Perçinci, ilk hazırlık maçlarını da bugün Türk Ocağı ile yapacaklarının bilgisini verirken, bu karşılaşmada genç ağırlıklı bir kadroyla sahada olacaklarını sözlerine ekl