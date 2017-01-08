“Hedefimiz, ligi iyi bir yerde bitirmek” 

Halit Dağ



K-Pet Süper Lig ekiplerinden Binatlı'nın takım kaptanı ve tecrübeli golcüsü Kemal Uçaner YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, birinci hedeflerinin alt sıralardan uzaklaşarak, ligi iyi yerde bitirmek olduğunu söyledi.



Uçaner: “Yaşanan teknik adam değişikliği takımın havasını değiştirdi”

Tecrübeli oyuncu, takımın geçen yıldan iskelet kadrosunun değiştiğini, bunun sonucunda da sezona iyi başlayamadıklarını söyledi. Ulus Nasıroğlu ve Niyazi Özekmekçi’nin istifasından sonra yaşanan teknik heyet değişikliği takımın havasını değiştirdiğini aktaran Kemal Uçaner, bazı zamanlarda kan değişikliğinin iyi geldiğini belirtti. Ulus Nasıroğlu ve Niyazi Özekmekçi’ye de bir kez daha teşekkürlerini sunan kaptan, onların da bu takımda unutulmayacağının vurgusunu yaptı.

“Galibiyetlerin gelmesiyle takımda moraller yerine geldi”

Gökmen Davutoğlu’nun takımın başına geçmesiyle son haftalardaki çıkışa dikkat çeken Kemal Uçaner, iyi sonuçların gelmesiyle birlikte takımda morallerin üst düzeye çıktığını ifade etti. Kendi açısından da ilk devreyi değerlendiren tecrübeli oyuncu Kemal Uçaner, sezon öncesi hazırlığı yapmadığı için ligin belirli bölümlerinde sakatlık ve formsuzluk yaşadığını dile getirdi. Devre geneline bakıldığında takıma olumlu katkı sağlamaya çalıştığını aktaran Uçaner, hem kendisinin, hem de takım arkadaşlarının ilk devrenin ortalarından itibaren yükselen bir form grafiği yakaladığını vurguladı.



“Devre arasını iyi değerlendirip, tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyoruz”

Tecrübeli golcü Kemal Uçaner, devre arasını hem kendisinin, hem de takımın iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi. 2’nci devrenin başlaması ile birlikte hızla tehlikeli bölgeden uzaklaşarak ligi iyi bir yerde bitirmek için mücadele edeceklerini belirten Uçaner, bunu da hep beraber yapacaklarını ifade etti.



“Futbola geri döndüğüm için pişmanlık duymadım”

Futbola geri döndüğü için pişmanlık duymadığını dile getiren Uçaner, söz konusu Binatlı olunca her şeyin önüne geçtiğini ve arkadaşlarının bu zor dönemlerinde yanlarında olması gerektiğine inandığı için geri döndüğünü sözlerine ekledi.

GAÜ Çetinkaya maçında kalitesini konuşturmuştu

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezon sonu futbolu bırakan ve camianın yoğun baskısına dayanamayarak futbola geri dönen başarılı golcü Kemal Uçaner, futbola yeniden başladığı günlerde form düşüklüğü yaşamıştı. Uçaner, ligin 15’inci haftası olan ilk devrenin son maçında GAÜ Çetinkaya'ya karşı attığı 2 golle yıldızlaşarak Binatlı’nın elde ettiği galibiyette önemli rol oynamıştı.

