Maraş teknik direktörü Ahmet Ogan YENİDÜZEN’e konuştu

Halit Dağ

K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Maraş’ın teknik direktörü Ahmet Ogan ilk devreyi YENİDÜZEN’e değerlendirdi. Ligin ilk devresini 17 puanla 2’nci olarak tamamlayan Maraş’ın tercübeli teknik adamı Ogan, temel hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu söyledi.

“Koşan ve mücadele gücü yüksek bir takım oluşturduk”

Maraş teknik patronu Ahmet Ogan, lige 13 transfer yaparak başladıklarını, ligin başından itibaren üzerinde durdukları noktanın genç, koşan, ve mücadele gücü yüksek bir takım yaratmaya çalıştıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, sezon başında yapılan transferlerin büyük bir bölümünün hem takıma adapte edildiklerini, yeni bir takımla lige başladıklarını belirtti. Lige kötü başladıklarını hatırlatan Ogan, ilk 2 haftayı kaybettiklerini sonrasında Hamitköy maçıyla birlikte çıkışa geçtiklerini ifade etti.

“Temel hedefimiz ligde kalıcı olmak”

Ahmet Ogan, ligin ilk devresinde başarılı sonuçlar aldıklarını, şu anda ligde bulundukları konumla bunu kanıtladıklarını söyledi. Ligde son 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak devreyi 2’nci sırada başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirten genç teknik adam, Maraş olarak lige renk kattıklarını ifade etti. Ligde 3 takımın bir alt lige düşecek olmasına dikkat çeken Ogan, kora kor ve iç içe geçen bir mücadele olacağını kaydetti.

“Taraftarımızın desteği de önemli”

Devrenin sonlanmasıyla değerlendirmede bulunan Ahmet Ogan, ilk devrede yakaladıkları başarıda taraftarların da rolü olduğunu söyledi. Ogan, taraftarların çok büyük desteği olduğunu ve her geçen gün bu desteğin arttığını yineledi. Yönetimle iç içe olduklarını da belirten deneyimli teknik adam, takımın yanında olan herkese teşekkürlerini sundu.